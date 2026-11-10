İngiltere’nin genç yeteneği Rio Ngumoha, Chelsea altyapısından ayrılıp gelişimini Liverpool’da sürdürme yönündeki çok konuşulan kararını anlattı ve bunun kariyeri açısından kolay bir seçim olduğunu söyledi. Anfield’da hızla yükselen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, A takımda düzenli forma giymeye başladıktan sonra kısa süre önce Thomas Tuchel’in millî takım kadrosuna seçildi.

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A takıma uzanan net bir yol

Getty Images

Ngumoha, ülkenin bir ucundan diğerine yaptığı cesur transferin ardındaki nedenleri anlattı. A takımda oynama hedefi doğrultusunda Cobham'dan Merseyside'a taşınmayı kendisi için “üzerinde düşünmeye gerek olmayan” bir karar olarak nitelendirdi. Büyük beklentilerle takip edilen hücum oyuncusu, Chelsea'nin altyapısına henüz sekiz yaşındayken katılmış ve uzun süre akademinin en değerli yeteneği olarak görülmüştü. Hatta bazı antrenörler onun gelecekte Ballon d’Or kazanabileceğini düşünüyordu. Ancak Londra kulübünün oyuncu yetiştirme düzeninin saygınlığına rağmen Ngumoha, Anfield'ın profesyonel futbola geçiş için daha somut bir yol ve sınırlarını sınayabileceği yeni bir ortam sunduğunu hissetti.

Genç oyuncu, The Independent'a verdiği röportajda şöyle açıkladı: “Yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissettim. Chelsea'de kalsaydım... Yeteneğime inandığım için A takıma aynı hızda yükselemezdim demiyorum ama Liverpool'un bana yeni bir yol sunduğunu hissettim. Benim için hazırladıkları plan oldukça netti. Liverpool'a gitmek benim için üzerinde düşünmeye gerek olmayan bir karardı. Bana, kendimi kanıtlarsam, ne kadar yetenekli olduğumu bildikleri için kesinlikle A takım oyuncusu olacağımı ve onlar için geleceğin yıldızlarından biri hâline geleceğimi söylediler. Şu ana kadar Liverpool'a gitmenin doğru tercih olduğunu düşünüyorum.”

Premier Lig'in en iyilerinden öğrenmek

Andoni Iraola yönetiminde gelişim gösteren 18 yaşındaki oyuncu için bu geçişin karşılığını verdiği açık. Ngumoha, bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 14 maça çıktı. Bunlar arasında Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e karşı 4-3 biten heyecan dolu maçtaki etkileyici performansı da yer alıyor.

Ngumoha şunları söyledi: “Onlarla sadece birkaç kez antrenman yaptım ama Raheem Sterling birkaç kez beni kenara çekip yetenekli olduğumu gördüğünü, ancak maç sırasında asla oyundan kopmamam ve her zaman oyunun içinde olmam gerektiğini söyledi. En iyi oyuncular son dakikalarda da hep oyunun içindedir. Ona ve Mo'ya [Salah] bakarsanız kritik anlara kadar hep oradadırlar. Onlardan bir şeyler öğrenmek önemliydi.”

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İstikrara verdiği bu önem, Anfield seyircisinin önünde oynamanın yoğunluğuna alışmasına da açıkça yardımcı oldu. Ngumoha, bu deneyimi benzersiz olarak tanımlayarak şunları ekledi: “Tribünlerin çıkardığı o sesi daha önce hiç duymadım. Çok özel. Onların önünde oynamak kesinlikle çok özel.”

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Kulüp düzeyindeki performansı, Ngumoha'yı Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak son Uluslar Ligi maçları için İngiltere kadrosuna alan teknik direktör Thomas Tuchel'in de dikkatinden kaçmadı. Kadronun en genç üyesi olan Ngumoha, önümüzdeki günlerde milli takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıkabilir.

İspanyol genç yıldız hakkında kendisine soru sorulduğunda Ngumoha şöyle dedi: “Bence onun yaptıkları genç oyuncular için futbolu değiştirdi. Olağanüstü biri. Dünyanın en iyilerinden. Bu kadar genç yaşta yapabildiklerini görmek, bana ve diğer bütün genç oyunculara özgürce oynayabileceğimiz konusunda ilham veriyor. Öyle oynuyor ki sanki saha ona ait. Bu iyi bir meydan okuma.”

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Chelsea'nin ayrılığından rahatsız olduğu bildirilirken, bir kurul sonunda Liverpool'un 6,8 milyon sterline kadar çıkabilecek bir tazminat ödemesine hükmetti. Buna karşın kanat oyuncusu geleceğine odaklanmayı sürdürüyor. Hem kulübünün hem de ülkesinin desteğini arkasına alan Ngumoha, “üzerinde düşünmeye gerek olmayan” kararının doğruluğunu dünya futbolunun en büyük sahnelerinde kanıtlamaya hazır görünüyor.