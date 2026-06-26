Karar verildi… Real Madrid, Nico Baz karşısında beyaz bayrağı kaldırdı

Real Madrid yetkilileri, Como’nun orta saha oyuncusu Nico Baz’ın bu yaz Real Madrid’e geri dönmeme isteği karşısında pes etti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Özel haber... Como, Real Madrid'den Nico Baz'ı ikinci kez kalıcı olarak transfer etmek üzere anlaştı... Konu kesinleşti."

Transfer uzmanı şunları ekledi: “Como, Real Madrid’den Nico Baz ile anlaşmayı sonuçlandırdı. Anlaşma, oyuncunun toplam değerinin 60 milyon avro olduğu temelinde yapıldı ve sözleşmeye, Real Madrid’e gelecekteki bir yeniden satıştan büyük bir pay veren bir madde ile kulübe geri alım hakkı tanıyan bir madde de eklendi.”

Şöyle devam etti: “Niko, Como’da kalmak istedi, ancak Real Madrid, oyuncunun gelecekteki kaderi üzerinde kontrolünü elinde tutacak.”

Son olarak şunları ekledi: “Son 24 saat içinde Cesc Fabregas ve Mirwan Suarso, anlaşmanın tamamlanmasında yine belirleyici oldular. Anlaşma, Nico Baz’ın da onayıyla sonuçlandı ve tüm işlemler başarıyla tamamlandı.”

Niko Baz, iki sezon önce Real Madrid’den Como’ya transfer olmuştu ve Real Madrid, Arjantinli oyuncuyu geri alma hakkını elinde tutmuştu.

Baz, Como’da bolca forma şansı buldu ve son iki sezonda İtalyan takımının yıldızlarından biri haline geldi; ayrıca takımı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmasını sağladı.

Daha önce yayınlanan haberlerde, Real Madrid’in yeni teknik direktörü José Mourinho’nun doğrudan talebi üzerine Bernardo Silva ile bedelsiz bir sözleşme imzalamasının ardından, Nico Baz’ın Real Madrid’e dönmeyi reddettiği belirtilmişti.









