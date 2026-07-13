Karar verildi… Paris, Fransız yıldızı kadrosuna katmak için cezai şartı yerine getiriyor

Paris Saint-Germain, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından biriyle sözleşme imzalamayı başardı.

Lucas Dean, Dünya Kupası'ndaki çoğu maçta Fransa milli takımının as sağ bekçisi olarak görev yaptı ve Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının yıldızı Theo Hernandez'i geride bıraktı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Lucas Dean, Paris Saint-Germain'e transfer olacak... İşler kesinleşti! Fransız sol bek ile sözlü bir anlaşmaya varıldı."

Romano sözlerine şöyle devam etti: “Paris Saint-Germain, Aston Villa’ya, Dünya Kupası’ndan sonra Deen’in sözleşmesindeki 10 milyon avronun altındaki tazminat bedelini ödeyeceklerini bildirdi.”

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Dean, Paris Saint-Germain'de Nuno Mendes'in yedeği olarak oynamayı kabul etti."



