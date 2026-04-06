Karar verildi: Madrid 3 oyuncuyla yollarını ayırıyor... 4 oyuncunun kalması için ise "sert şartlar" var

Görünüşe göre Real Madrid, resmi açıklamanın yapılmasını beklerken bu sezon La Liga şampiyonluğunu fiilen kaybetmiş durumda; kulübün tüm umutları, sezonu kurtarmanın son şansı olarak Şampiyonlar Ligi'ne yönelmiş durumda.

Ancak, Avrupa yarı finalinde Bayern Münih'e karşı olası bir elenme, takım içinde bir dizi oyuncunun geleceğine ilişkin kesin kararları da içeren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini hızlandıracak.

Kulübe yakın kaynaklara göre, Florentino Pérez başkanlığındaki spor yönetimi, teknik kadroyla işbirliği içinde gelecek sezonun ana hatlarını çizmeye başladı. Bu karar, bu sezon belirgin bir zayıflık gösteren bazı pozisyonlarda köklü değişiklikler yapılması gerektiğine dair artan bir inançtan kaynaklanıyor.

Teknik durumun değerlendirilmesine katılan İspanyol teknik direktör Álvaro Arbeloa, Real Madrid'in şu anda en büyük sorunu olarak gördüğü şeyi açıkladı: "Yedek plan"ın olmaması.

Ayrıca okuyun: "Ahlaka aykırı davranışlar"... Hakimi, Madrid kartını kullanarak Paris'i manevra yapıyor



Ona göre takım, maçlar ters yönde gittiğinde yeterli taktiksel çözümlere sahip değil ve as oyuncular arasında iç rekabet neredeyse yok, bu da grup içindeki motivasyon ve mücadele ruhunun azalmasına neden oldu.

Kulübün niyeti açık: Bazı kilit pozisyonlarda birinci sınıf oyuncularla kadroyu yenilemek ve yedek kulübesinin derinliğini artırmak. Ancak bunu başarmak için, yeni transferler için gerekli finansal akışkanlığı sağlamak üzere bazı önemli isimlerden vazgeçmek gerekecek.

Gidecekler listesindeki isimler

Geleceği belirsiz olan oyuncular listesinde Danny Carvajal, Ferland Mendy, Raúl Asensio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Mastanunu, Gonzalo García ve Rodrygo yer alıyor.

Bunlar arasında Carvajal, sözleşmesi resmi olarak sona eren tek isim olurken, Mendy kulübün onu satmak için yaptığı tekrarlı girişimlere rağmen ayrılmayı reddediyor. Rodrigo ise şu anki sakatlığı nedeniyle şu anda ayrılması pek olası görünmüyor.

Ayrıca okuyun: Perez, Mallorca yenilgisinin ardından patladı... Real Madrid soyunma odasını sarsan ateşli mesaj



Buna karşılık, genç ikili Mastantuono ve Gonzalo García'nın geleceği, gelecek teknik direktörün kim olacağına bağlı olacak ve deneyim kazanmaları için kiralanma ihtimalleri de bulunuyor.

Ancak satış listesinde öne çıkan üç isim, iyi performanslar sergileyen genç savunma oyuncusu Raúl Asensio, ancak Éder Militão'nun dönüşü ve Huisen'e verilen şansın yanı sıra kulübün yeni bir stoper transfer etme niyeti, onun ayrılmasını mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Asensio'nun yüksek piyasa değeri, kulübe önemli bir gelir getirebilir.

İkinci isim ise, büyük yeteneğine rağmen henüz beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Fransız Eduardo Camavinga'dır. Premier Lig kulüpleri ve Paris Saint-Germain'in yoğun ilgisini çeken Camavinga'nın satışı, Real Madrid'in yaz transfer döneminde gerçekleştireceği en büyük transfer olmaya adaydır.

Son olarak, ilk 11'de kendine yer bulamayan Dani Ceballos'un ayrılması, giderleri azaltmak ve yeni oyunculara yer açmak için mantıklı bir seçenek olarak görülüyor.

Ayrıca okuyun: En önemlisi Diaz: Arbeloa öfkesini Real'in üçlüsüne yöneltiyor... ve ceza anında geliyor



"Santiago Bernabéu"da hesaplı bir devrim

Bunların yanı sıra, sözleşmeleri yakında sona erecek olan Antonio Rüdiger, Carvajal ve David Alaba gibi oyuncularla ilgili açık dosyalar var. Bu durumlar yönetim içinde çok tartışma yaratıyor ve bazılarının ayrılması kesinleşirse, Real Madrid kadroyu yenilemek için 6 ila 7 yeni oyuncu transfer etmek zorunda kalacak.

Beklenen devrim, Vinicius Junior, Bellingham, Valverde ve Courtois gibi takımın ana direklerini etkilemeyecek, ancak bu sezon karakter ve rekabetçilik açısından gerileme gösteren takımın teknik yapısında belirgin bir dönüşüm oluşturacak.

Hassas bir geçiş dönemi yaşayan Real Madrid, dalgalı ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonun ardından, hem ulusal hem de Avrupa'da hakimiyetini geri kazanabilecek bir takım kurmak için transfer piyasasında sıcak bir yaz geçirecek gibi görünüyor.

Ayrıca okuyun: Real Madrid öfkeli... Barcelona'ya liderliği kazandıran 10 şüpheli karar!

