Karar verildi: Jürgen Klopp, Almanya milli takımının teknik direktörü oldu

Avusturyalı enerji içeceği şirketi "Red Bull", 59 yaşındaki Alman teknik direktör Jürgen Klopp’un geleceği konusunda süren tartışmaya son verdi ve ona herhangi bir mali veya sözleşmesel kısıtlama olmaksızın Almanya Milli Takımı’nın başına geçmesi için nihai onayı verdi.

Alman "Bild" gazetesi, Klopp'un milli takım teknik direktörlüğüne atanmasına ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki Cuma günü yapılacağını ve bu adımın, Alman Futbol Federasyonu ile dev içecek şirketi arasındaki uzun süren müzakerelerin sonucunu oluşturduğunu bildirdi.

Klopp, "Die Mannschaft"ı 2030 Dünya Kupası'na kadar yönetmek üzere Alman Futbol Federasyonu ile ön anlaşmaya varmıştı; ancak 2029'a kadar süren "Red Bull" ile olan sözleşmesi, özellikle erken ayrılmaya izin veren herhangi bir cezai madde bulunmaması nedeniyle, anlaşmanın tamamlanmasının önündeki tek engel teşkil ediyordu.

Olağanüstü bir jestle, "Red Bull" şirketinin CEO'su Oliver Mintzlaff, Alman teknik direktörü maddi bir bedel talep etmeden serbest bırakmaya karar verdi ve konunun tazminat davasına veya mali taleplere dönüşmesini reddetti; bu adım, spor camiasında "asil" olarak nitelendirildi.

Taraflar, Klopp ile şirket arasında, ister marka elçisi ister spor danışmanı olarak olsun, kısmi bir ilişkinin sürdürülmesi için gündeme getirilen tüm senaryoları sonlandırdı. Mintzlaff, “Red Bull”un futbol dünyasındaki en önemli yüzünü tamamen kaybetmemek için bu fikirleri uzun süre tartışmıştı.

Ancak, özellikle Klopp’un üst düzey bir ulusal göreve atanmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek olası çıkar çatışması endişeleri, şirketi tam bir kopuşa razı etti. Bu da, eski Liverpool ve Borussia Dortmund teknik direktörünün yeni görevine tamamen odaklanmasına olanak tanıyor.

Klopp’un, bu Pazar akşamı “Magenta TV” kanalında Dünya Kupası final maçının yorumculuğu yapacağı ve bunun, Almanya Milli Takımı’nın başına resmen geçmeden önceki son medya görünüşü olacağı belirtiliyor.