Rubén Amorim, 2028 yılına kadar geçerli olan ve 2029'a kadar bir yıl uzatma opsiyonu içeren Milan antrenörlük sözleşmesini imzaladı. Böylece Rossoneri, eski teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ardından Portekizli teknik adamın yönetiminde yeni bir döneme giriyor.

İtalyan "Calcio Mercato" ağının haberine göre, sözleşme imzası Portekizli teknik direktör tarafından bu sabah elektronik ortamda gerçekleştirildi. Sporting Braga, Sporting Lizbon ve Manchester United'ın eski teknik direktörü, yıllık 3,5 milyon avro maaşın yanı sıra, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve Avrupa Ligi'ndeki performansına bağlı teşvik ve primler alacak.

Amorim'in seçimi, Milan'ın danışmanı Zlatan Ibrahimovic ve kulüp sahibi Gerry Cardinale'yi çeşitli nedenlerle eleyen uzun bir araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından gerçekleşti. Matias Jaissle, Mauricio Pochettino ve Oliver Glasner de adaylar arasındaydı. Sonunda, futbol bölüm başkanlığı için aday olan Marcos Kroos ile tam bir mutabakat içinde Portekizli teknik direktörün seçilmesine karar verildi.

Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, Manchester United ile İngiltere Premier Ligi'nde yaşadığı son karmaşık ve çetrefilli deneyimin ardından itibarını geri kazanmak ve başarıya ulaşmak istiyor. Amorim, Kasım 2024'te Hollandalı Erik ten Hag'ın yerine takımın başına geçmişti ve kısa bir süreliğine Rod van Nistelrooy tarafından yönetilmişti.

Amorim o sezonu Premier Lig sıralamasında 15. sırada tamamladı; bu, daha önce hiçbir zaman ligi ikinci yarıda bitirmemiş olan İngiliz kulübünün tarihindeki en kötü sonuçtu. Ayrıca Portekizli teknik direktör, Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a yenildi.

Amorim'in serüveni, bir sonraki sezon Leeds United ile berabere kalmasının ardından geçen Ocak ayında görevden alınmasıyla sona erdi. Ona yöneltilen en önemli eleştiriler, Joshua Zirkzee, Lennie Yoro ve Benjamin Cesc gibi bir dizi önemli oyuncunun potansiyelini geliştirememesi ve değerlendirememesiydi.