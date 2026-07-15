Karar verici bir hakem kararı… Enzo Fernández, İngiltere maçında kırmızı karttan kurtuldu mu?

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan maçta, 12. dakikada büyük tartışma yaratan bir an yaşandı.

İlk yarı, sahanın her yerinde gerçek bir fiziksel mücadeleye sahne oldu ve Arjantinli oyuncu Enzo Fernández, şiddetli bir çarpışmanın ardından İngiltere'den Anderson'ı yere düşürdü.

İngiltere oyuncuları Arjantinli oyuncunun kırmızı kartla cezalandırılmasını talep ettiler, ancak Amerikalı hakem İsmail El-Fath bu talebe yanıt vermedi.

Hakem kararları konusunda uzmanlaşmış “Arquivo Far” ağı, “X” hesabı üzerinden şu soruyu sordu: “Enzo’nun Anderson’a yaptığı müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gösterilmesi için olanlar yeterli mi?”

Ağ, şöyle devam etti: “Arjantinli oyuncu, İngiliz rakibinin üzerine atlayarak sırtı ile başı arasına koluyla vurdu.”

Son olarak şunları ekledi: “Arjantinli oyuncu risk alıyor olsa da, bunun aşırı güç kullanımı olarak değerlendirilmesi için gerekli şiddet mevcut değil; dolayısıyla kırmızı kart yok.”







