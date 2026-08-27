Barcelona kulübünün "Kamp Nou" stadyumu, İngiltere'nin Wembley Stadı'yla girdiği çetin rekabette 2029 yılında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmanın en güçlü adayı haline geldi.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesinin bugün perşembe günü aktardığına göre, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Kamp Nou'yu Wembley Stadı'na tercih edilecek seçenek olarak görüyor ve karar, önümüzdeki 15 Eylül'de Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılması planlanan icra kurulu toplantısında verilecek.

Gazete, stadyumun inşaat çalışmaları nedeniyle henüz tamamlanmamış olmasının bir engel teşkil etmediğini, ancak 104.600 taraftarın hazır bulunduğu bir Avrupa finali görüntüsünün UEFA açısından eşsiz bir tablo olduğunu ekledi.

Kamp Nou Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline iki kez ev sahipliği yaptı. İlki, 1989'da Milan'ın Steaua Bükreş'i (4-0) yendiği finaldi; ikincisi ise 1999'da Manchester United'ın Bayern Münih'i (2-1) mağlup ettiği karşılaşmaydı.

Gazete, Barcelona Belediye Meclisi, Katalonya Hükümeti, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve İspanya Hükümeti tarafından desteklenen Barcelona teklifinin, Avrupa finaline ev sahipliği hakkını Wembley Stadı'nın önüne geçerek kazanmada en şanslı aday olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Projeyi çatının önümüzdeki yaz montajı da dahil olmak üzere en ince ayrıntısına kadar bilen UEFA açısından, stadyumun inşaatının tamamlanmamış olması bir engel oluşturmuyor.

Federasyon, stadyumun Aralık 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüne yeşil ışık yakmak için inşaat alanına yaptığı ziyaretleri yoğunlaştırdı.

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