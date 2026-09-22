Karar resmen açıklandı: Brezilya futbolunu yeniden şekillendiren sessiz devrim

Brezilya Futbol Federasyonu, kulüplerin birinci ve ikinci lig maçlarında sahaya sürmesine izin verilen yabancı oyuncu sayısını azaltma kararı aldı. Kararın kademeli olarak 2027 yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı ve yeni sınıra 2030 yılında ulaşılacağı belirtildi.

Brezilya Federasyonu'nun açıklamasına göre bu adım, eğitimini Brezilya'da almış oyuncuların katılım fırsatlarını genişletmeyi ve son yıllarda ligdeki yabancı profesyonel oyuncu sayılarında görülen büyük artışı kısmen sınırlandırmayı, aynı zamanda kulüplerin kadrolarında 23 yaş altı Brezilyalı oyunculara giderek artan bir oran ayırmayı amaçlıyor.

Yeni kurallar uyarınca, bir maçta sahaya sürülmesine izin verilen azami yabancı oyuncu sayısı, mevcut 9 oyuncudan 2027 yılında 8'e, ardından 2028'de 7'ye ve 2029'da 6'ya düşürülecek. Bu sayı, 2022 yılına kadar geçerli olan sınır olan 5 oyuncuda 2030 yılında sabitlenecek.

Ayrıca kulüpler, 2027 yılından itibaren 50 oyuncudan oluşan tescil listelerinin bir bölümünü 23 yaşından küçük oyunculara ayırmakla yükümlü tutulacak.

Bu kota kademeli olarak 2027'de 20 oyuncudan 2028'de 21'e, ardından 2029'da 23'e ve 2030'da 25 oyuncuya yükseltilecek.

Karar, Brezilya Ligi'ndeki yabancı oyuncu sayılarında görülen belirgin bir artışın gölgesinde geliyor. Brezilya Futbol Federasyonu'nun yayımladığı bir araştırmaya göre bu sayı, 2022 yılında 95 oyuncudan 2025 yılında 162 oyuncuya yükseldi.

Ayrıca bu sezon maçlarında 146 yabancı oyuncu forma giyerken, kulüp kadrolarında yer alan 13 oyuncu ise henüz ilk maçını oynamadı.

Brezilya Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Helder Melo, yeni düzenlemelerin "çok sayıda yabancı oyuncuyu koruduğunu" belirterek, sayının azaltılması ve tescil kurallarının değiştirilmesinin 23 yaş altı oyunculara daha fazla alan tanımayı ve Brezilya takımlarının teknik seviyesini orta ve uzun vadede yükseltmeyi amaçladığını açıkladı.

Öneri, Brezilya temel çalışma grubu toplantılarında altyapı kulüpleri hareketinin tavsiyesi üzerine gündeme geldi ve ardından 2 karşı oya karşılık 40 Brezilyalı kulüp ve federasyonun onayını aldı.

Karar, Brezilya Ligi'nde 28,5 yıl olan oyuncuların yaş ortalamasının yükselmesiyle de bağlantılı. Bu ortalama İspanya'da 27, İngiltere'de 26,4, Almanya'da 26,3, İtalya'da 26,1 ve Fransa'da 26 yıl seviyesinde bulunuyor.

Karar ekonomik boyutlar da taşıyor. Zira 20 yaşından küçük oyuncular, Brezilya'nın 2016 ile 2025 yılları arasında yurt dışına yaptığı oyuncu transferlerinden elde ettiği gelirlerin yüzde 50,1'ini oluşturdu.

Genç yeteneklerin katılım fırsatlarının kısıtlanması, kulüplerin oyuncu geliştirme ve bunları yurt dışındaki kulüplere pazarlama kabiliyetini etkileyebilir.

219 maçı kapsayan bir analize göre, Brezilya Ligi maç kadrolarına dahil edilen yabancı oyuncu ortalaması şu anda maç başına 5,4 oyuncu seviyesinde; bu rakam, hâlihazırda izin verilen 8 oyunculuk azami sınırın altında bulunuyor.