Karar kesinleşti mi?.. Mancini’nin İtalya Milli Takımı’na dönüşüyle ilgili kesin açıklama

Giovanni Malagò, bugün Pazartesi günü İtalya Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı olarak seçildi. Malagò, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 Dünya Kupası’na katılma başarısızlığının ardından istifa eden Gabriele Gravina’nın yerini aldı.

İtalyan futbolu son zamanlarda büyük bir kriz yaşıyor; 4 kez Dünya Kupası şampiyonu olan milli takım, üst üste iki Dünya Kupası finallerine katılamadı ve bu durum acil değişiklikleri gerektirdi.

Malago’nun seçilmesinin ardından, Azzurri’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusu gündeme oturdu; bu konuda, Euro 2020 şampiyonu olan eski milli takım teknik direktörü Roberto Mancini’nin adı öne çıktı.

Bugün düzenlenen basın toplantısında bu konu hakkında sorulan bir soruya Malagò, “Football Italia” sitesinin haberine göre herhangi bir anlaşma olmadığını vurguladı.

İtalya Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı şunları vurguladı: “Milli takım teknik direktörlüğü konusunda kimseyle konuşmadım ve kimse size farklı bir şey söyleyemez.”

Başkan, “Bunu bundan sonra düşünmeye başlayacağız. Diğer kritik konuları ele almamız gerekiyor” diye ekledi.

Mancini, Ağustos 2023’te Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına geçmek üzere anlaşma imzaladıktan sonra, kendi isteğiyle İtalya Milli Takımı’ndan ayrılmış ve o dönemde İtalya Futbol Federasyonu’nda bir kriz yaratmıştı.

Ekim 2024’te Mancini, Suudi Futbol Federasyonu tarafından görevden alındı; ardından Kasım 2025’te iki buçuk yıllık bir sözleşmeyle Katar’ın Al-Sadd takımının başına geçti. Ancak Katar’ın lideri, 13 Haziran’da ayrıldığını açıkladı; bu adım, Mancini’nin İtalya Milli Takımı’na geri döneceğine dair spekülasyonları güçlendirdi.

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