Karar kesinleşti: Manchester United'ın yeni teknik direktörü bu kişi olacak

Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre Manchester United, Michael Carrick ile yoluna devam edecek. Kulüp, ona uzun vadeli bir sözleşme teklif edecek.

Romano'ya göre, İngiliz oyuncu son aylarda yönetimin güvenini kazandı. Oyuncular da onun kalması gerektiğini düşünüyor.

Kulüp, Carrick ile görüşmelerin son aşamasına geldi. Söylentilere göre çok yakında bir anlaşmaya varılacak.

Carrick, bu yılın 13 Ocak tarihinde Ruben Amorim'den görevi devraldı. İlk maçında Manchester City'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Son dört ayda geçici teknik direktör olarak City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea'yi mağlup etmeyi başardı. Böylece kulüp şu anda üçüncü sırada sağlam bir şekilde yer alıyor.

Manchester United, önümüzdeki sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Kulüp artık eleme turlarını kaçıramaz.



