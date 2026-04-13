Goal.com
Canlı
Anthony Correia Imago
Bart DHanis

Çeviri:

Karar kesinleşti: Anthony Correia, Telstar'dan ayrılıyor ve üç yıllık sözleşme imzalıyor

Telstar
FC Utrecht

FC Utrecht ve Telstar, Pazartesi öğleden sonra kendi kanalları aracılığıyla Anthony Correia'nın FC Utrecht'in baş antrenörü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Correia'nın Domstad'a transferi bir süredir gündemdeydi, zira De Telegraaf gazetesi Cumartesi günü Utrecht'in teknik direktöre ödeyeceği kesin tutarı haber yapmıştı.

Gazete, transferin 700.000 avroya mal olduğunu yazdı. Bu, Telstar için oldukça rekor bir rakam, zira daha önceki rekor, Witte Leeuwen'in satışında 375.000 avro idi.

Haberde ayrıca, Correia'nın yardımcıları Gertjan Tamerus ve Robbert Michielsen'i de Utrecht'e götüreceği belirtiliyor. Teknik direktör, üç yıllık sözleşme imzaladı.


Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Eredivisie
Excelsior crest
Excelsior
EXC
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
Reklam