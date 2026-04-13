Karar kesinleşti: Anthony Correia, Telstar'dan ayrılıyor ve üç yıllık sözleşme imzalıyor

FC Utrecht ve Telstar, Pazartesi öğleden sonra kendi kanalları aracılığıyla Anthony Correia'nın FC Utrecht'in baş antrenörü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Correia'nın Domstad'a transferi bir süredir gündemdeydi, zira De Telegraaf gazetesi Cumartesi günü Utrecht'in teknik direktöre ödeyeceği kesin tutarı haber yapmıştı.

Gazete, transferin 700.000 avroya mal olduğunu yazdı. Bu, Telstar için oldukça rekor bir rakam, zira daha önceki rekor, Witte Leeuwen'in satışında 375.000 avro idi.

Haberde ayrıca, Correia'nın yardımcıları Gertjan Tamerus ve Robbert Michielsen'i de Utrecht'e götüreceği belirtiliyor. Teknik direktör, üç yıllık sözleşme imzaladı.



