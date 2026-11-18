Endrick, Real Madrid'deki uzun vadeli hedeflerini anlatırken yakın geleceğinin teknik direktör Jose Mourinho'nun elinde olduğunu kabul etti. Brezilyalı yıldız adayı, kendisini AC Milan'a bağlayan transfer söylentileri yoğunlaşsa da İspanyol devine bağlılığını yineledi.

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Endrick'in geleceğinde karar Mourinho'nun

Endrick, kulüpteki belirsiz geleceğine ilişkin sessizliğini bozdu. Düzenli forma şansı bulmakta zorlansa da en büyük hayalinin tüm kariyerini Santiago Bernabeu'da geçirmek olduğunu vurguladı. Genç forvet, Brezilya'nın salı günü Singapur'u hazırlık maçında 7-0 mağlup etmesinin ardından konuştu ve millî takımda gördüğü ilgi sırasında Portekizli teknik adam Mourinho yönetiminde forma şansı bulma mücadelesini açıkça anlattı.

Brezilyalı genç yıldız, hayal kırıklığını dile getirmek yerine ilk 11'e girip giremeyeceğine teknik direktörünün karar vereceğini söyledi. ESPN Brazil'in aktardığına göre Endrick, İspanya'nın başkentinde bundan sonra daha önemli bir rol üstlenmeyi bekleyip beklemediği sorulduğunda, "Karar Mourinho'nun" dedi.

Genç yıldız, hayatını Real Madrid'de geçirmek istiyor

Endrick, yaklaşan transfer dönemi öncesinde Milan'a ses getirecek bir kiralık transfer ihtimaline dair söylentilerin güçlenmesiyle yoğun transfer spekülasyonlarının odağında. Brezilyalı genç yıldız, Real Madrid'e sarsılmaz bağlılığını kamuoyu önünde ortaya koysa da kaderini nihayetinde teknik direktörün belirleyeceğini kabul etmesi yeni bir tartışma başlattı. Serie A'ya ilişkin söylentilere rağmen genç forvet, son Avrupa şampiyonuna bağlılığını yeniden vurgulamakta gecikmedi.

Memnuniyetsiz olduğu yönündeki iddiaları reddeden Endrick, uzun vadeli bağlılığını net biçimde ortaya koydu: "Dünyanın en büyük kulübü olan Real Madrid'e yardım etmek için her zaman hazırım. Real'e ve takım arkadaşlarıma yardım etmek için hayatımı orada geçirebilmeyi umuyorum."

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Brezilya ile yeniden moral buldu

Genç oyuncu, Brezilya'nın Singapur karşısındaki üstün performansında öne çıktı ve yedi golden birini attı. Brezilya, millî maç arasının başlarında aldığı hayal kırıklığı yaratan sonucu geride bırakmak istiyordu. Japonya'ya yenilmesinin ardından gelen galibiyet, takım için ihtiyaç duyduğu moral kaynağı oldu ve Carlo Ancelotti yönetimindeki Güney Amerika devi takvim yılını olumlu bir sonuçla tamamladı.

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Endrick, "İyi bir maçtı. Nasıl bir maç olacağını biliyorduk ve yılı kapatmak bizim için çok önemliydi. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtabildik, şimdi bunu sürdürmeliyiz" dedi.

Gözler 2027 takviminde

2026'nın son millî maç arası sona erdi ve Brezilya birkaç ay boyunca yeniden sahaya çıkmayacak. Ancelotti'nin ekibini, millî maç takvimi Mart 2027'de yeniden başladığında zorlu karşılaşmalar bekliyor. Endrick, takımın gelecek yıl karşılaşacağı üst düzey rakiplere hazır olması için bu arada fiziksel durumunu ve formunu korumasının önemini vurguladı.

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Forvet sözlerini şöyle tamamladı: "Martta (2027'de) zorlu maçlar olacak ve hazırlıklı olmalıyız. Eve dönüşün hem iyi hem de kötü yanı var. Eve dönüyoruz ama bir ay sonra millî takıma dönmeyeceğiz. Yine de iyi hazırlanmalıyız."