Barcelona, transfer döneminde yeni bir stoper arayışına başladı. Savunma hattı, Hansi Flick yönetiminde beklenen seviyeyi ortaya koyamadı; bu durum bazı maçlarda açıkça kendini gösterdi ve sportif direktörlüğü sezonun ikinci yarısından önce takımı güçlendirmek için harekete geçmeye itti.

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Bu yönelim sürpriz değildi; zira Barcelona'nın sportif direktörü Deco, geçtiğimiz yaz boyunca savunma hattını güçlendirecek bir defans oyuncusu arayışıyla hayli zaman geçirmişti. Ancak Flick sonunda transferi tamamlamama kararı aldı ve takım, savunmanın daha fazla derinliğe ihtiyaç duymasına rağmen eldeki mevcut seçeneklerle sezona devam etti. Bu kararın etkileri yalnızca yeni bir defans oyuncusuyla anlaşılmamasıyla sınırlı kalmadı; Ronald Araujo'nun kiralık olarak Liverpool'a ayrılmasına kadar uzandı ve Barcelona kendini yalnızca dört stoperle buldu. Bu sayı teoride yeterli görünse de Andreas Christensen'in tekrarlayan sakatlık geçmişi kararı riskli hale getirdi; Danimarkalı defans oyuncusunun bir ay daha sahalardan uzak kalmak zorunda kalmasıyla bu durum teyit edildi.

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Iraola, Araujo'nun en iyi versiyonunu çıkarıyor

Buna karşılık Uruguaylı defans oyuncusu, Anfield'a transferinden bu yana dikkat çekici bir performans sergiliyor. Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola kendisine gerekli güveni verdikten sonra, pek çok kişinin bu kadar hızlı beklemediği güçlü bir görüntü ortaya koydu. Bek pozisyonunda stoperlik yaptığından daha fazla görev almasına rağmen, dikkat çeken bir performans sunmayı başardı ve Liverpool taraftarının beğenisini kazandı.

Marca

gazetesinin haberine göre, mesele artık yalnızca teknik seviyeyle sınırlı değil; İngiliz kulübünün sportif yönetimi, oyuncunun geldiğinden bu yana sunduğu katkıya olan inançla, önümüzdeki yaz satın alma maddesini devreye sokmayı ciddi olarak değerlendiriyor. Liverpool, takıma katkı sunma kapasitesini kanıtlamasının ardından, Uruguaylı defans oyuncusunu kalıcı olarak kadrosunda tutmaya açık görünüyor.

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Araujo'nun kaderi kendi elinde: Barcelona karar dışı

Barcelona'nın tutumunda ilginç olan, ister ocak ayındaki kış transfer döneminde ister gelecek sezon planlaması sırasında olsun, Araujo'nun geri dönüşünü öncelikleri arasına koymaması. Mesele mutlaka kulübün oyuncusunu geri alma isteksizliğiyle ilgili değil; daha çok, nihai kararın Liverpool'un ve oyuncunun kendisinin tutumuna bağlı hale gelmesiyle birlikte onun geleceği üzerindeki kontrolünü kaybetmesiyle ilgili.

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İngiliz kulübü satın alma seçeneğini devreye sokmaya karar verir ve Araujo da orada devam etmeyi kabul ederse, Barcelona'nın defans oyuncusunu geri almasının önünde hiçbir yol kalmayacak. Mevcut göstergeler bu ihtimali ağırlıklı olarak işaret ediyor; özellikle oyuncunun yeni deneyiminde mutlu olması, forma şansı bulmasının ve bilinen seviyesine geri dönmesinin ardından bu durumu güçlendiriyor.

Araujo'nun geleceğini 55 milyon euro belirleyecek

İki kulüp arasında yapılan anlaşma, Liverpool'a Araujo'yu 55 milyon euro karşılığında satın alma hakkı tanıyor. İngiliz kulübü bu maddeyi devreye sokmak için söz konusu bedeli öderse, Barcelona transferin tamamlanmasını engelleyemeyecek veya oyuncuyu geri alamayacak; önünde yalnızca Uruguaylı defans oyuncusunu İngiliz teklifini reddetmeye ikna etme girişimi kalacak. Ancak bu girişim, oyuncunun Barcelona'daki son deneyiminde yaşananların yanı sıra şu anda Liverpool'da içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında karmaşık görünüyor.

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Araujo'nun rakamları Liverpool'un konumunu güçlendiriyor

Araujo'nun seviyesi birçok kişi için sürpriz oldu; bu yalnızca kalitesinden değil, Liverpool'a uyum sağlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymamasından da kaynaklanıyordu. Hem defans hem de hücum anlamında daha başından güçlü bir görüntü ortaya koydu ve yeni deneyiminin ilk aylarında iki gol atmayı başararak kalıcı olarak kalma ihtimallerini güçlendirdi. Rapora göre Liverpool oyuncuyu şu anda satın almaya hazır, ancak satın alma maddesi ancak sezon sonunda devreye sokulabiliyor; bu da İngiliz yönetimini, oyuncunun geleceğine dair resmi kararı almadan önce beklemeye zorluyor.

Ayrıca bu aşamada transferi kesinleştirmede acele etmek de mantıklı görünmüyor; zira Liverpool, performansının düşmesi ya da transfer hesaplarını etkileyebilecek bir sakatlık yaşaması ihtimaline karşı Araujo'nun seviyesini önümüzdeki aylarda izlemeyi tercih ediyor. Bu nedenle kulüp, Uruguaylı defans oyuncusunu kadrosunda tutmaya gerçekten karar verirse, satın alma seçeneğinin devreye girme zamanı geldiğinde, yani sezon sonundan önce nihai kararını almayacak.

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