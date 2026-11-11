Fas ile İspanya arasında 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapma konusundaki rekabet dosyası, bu günlerde büyük gelişmelere sahne oluyor. Bu şerefi kimin kazanacağına dair Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) kararı merakla bekleniyor.

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"AS" gazetesine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya aday şehirleri kapsayan turunu bugün çarşamba günü Zaragoza'da sürdürdü.

Uluslararası Federasyon'un teknik ekibi, belirlenen takvimin biraz gerisinde olan ancak Uluslararası Federasyon'un belirlediği son tarihe (2029) kadar tamamlanması beklenen bir proje olan La Romareda stadındaki çalışmaların gidişatını yerinde inceledi.

Nitekim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerin nihai seçimi 2027 yılının ikinci çeyreğinde kesinleşecek.

Belirtmek gerekir ki FIFA seçimleri 18 Mart 2027 tarihinde Fas'ta yapılacak ve kararın bu tarihten önce açıklanması beklenmiyor.

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Zaragoza ziyaretinin ardından heyet, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'ın kendilerini karşılayacağı Madrid'e gidecek. Dünya Kupası hazırlıklarının kritik bir aşamaya geldiğini bilen Louzan, FIFA heyetini ağırlamak amacıyla, İspanya Milli Takımı'nın Çekya ile karşılaşacağı Prag'a gitmedi.

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Nitekim bir sonraki test başkentte ve iki stadında olacak: yarın perşembe günü Santiago Bernabéu stadında, ertesi gün ise Metropolitano stadında.

2030 finali

Santiago Bernabéu stadı, Fas ile final ev sahipliği konusundaki çekişmenin ortasında, merakla beklenen final maçına ev sahipliği yapmaya aday en önemli stadlardan biri olarak kabul ediliyor. İspanya bu yarışta iki seçeneğe sahip: birkaç gün önce yetkililerin ziyaret ettiği ve şartları aynı şekilde karşılayan Camp Nou stadı. Fas ise Casablanca yakınlarında hâlâ inşa halinde olan Hasan II stadına sahip. FIFA yetkilileri, diğer ev sahibi ülke olan Portekiz'deki üç stadı halihazırda ziyaret ettikten sonra, bu ay sona ermeden Fas'ı ziyaret edecek.

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Şu anda İspanya'ya odaklanıyorlar ve organizatörler bu ziyaretin Dünya Kupası planlama sürecindeki önemini vurguluyor.

Gezi, İspanya'nın sunduğu aday dosyasında yer alan stadların, yani Malaga ve La Coruña'nın çekilmesinin ardından kalan dokuz stadın ziyaretini kapsıyor.

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Bununla birlikte bu durum, Valencia ve Vigo'nun Dünya Kupası ev sahipliği yarışından elenmesi anlamına gelmiyor; zira ev sahipliği için yine yarışan bu iki şehir yakın gelecekte, belki de bu yıl sona ermeden ziyaret edilecek.

Çetrefilli dosyada büyük gelişmeler

Fas ile İspanya arasında 2030 Dünya Kupası finalini düzenleme onurunu kazanma mücadelesi, her iki taraftan gelen son hamlelerin ardından kızıştı; bu durum önümüzdeki dönemde bu dosyada büyük gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.

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Fas, İspanya ve Portekiz 2030 Dünya Kupası'nı birlikte düzenliyor, ancak turnuvanın final maçına ev sahipliği konusunda büyük bir çekişme söz konusu.

Fas'taki Hasan II stadı, 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapmaya aday en öne çıkan stadlardan biri olarak kabul ediliyor; planlanan kapasitesi yaklaşık 115 bin seyirci olup, bu da onu 2029 yılında yapılması beklenen açılışında dünyanın en büyük futbol stadı yapacak.

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Diğer tarafta İspanya finale ev sahipliği yapmaya oynuyor; başta Santiago Bernabéu ve Camp Nou olmak üzere çok sayıda büyük stada sahip.

FIFA geçtiğimiz eylül ayında, Dünya Kupası finalinin yapılacağı yerin "uygun zamanda" belirleneceğini söyledi ve bu ay kasım içinde İspanya, Portekiz ve Fas'taki aday şehirleri, maçlara ev sahipliği yapmaya uygunluklarını değerlendirmek için ziyaret etmeye başladığını belirtti.