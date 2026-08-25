Arsenal, Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'i transfer etmek için yaz transfer döneminin son haftasında oyuncudan ya da İspanyol kulüpten transferin tamamlanabileceğine dair olumlu bir işaret alması hâlinde güçlü bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Kaynakların ESPN kanalına aktardığına göre, Alvarez, Atletico Madrid'in tutumunda bir yumuşama bekleyen Arsenal'in bir numaralı hücum hedefini oluşturuyor. Oyuncunun ayrılma isteği, kulübünün onun kalması konusundaki ısrarı ve İspanya Ligi'ndeki doğrudan bir rakibe satmayı reddetmesi nedeniyle karmaşık bir hâl aldı.

Arsenal, Alvarez'in Barcelona'ya transfer olma isteği şeklinde büyük bir engelle karşı karşıya; İspanya'daki kaynaklar, Arjantinli forvetin yeniden Premier Lig'e transfer olmak yerine İspanya Ligi'nde kalmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Atletico Madrid ise oyuncuyu Barcelona'ya satmayı reddeden tutumunda ısrar ediyor. Bu durum, teknik direktör Mikel Arteta'nın transfer döneminin kapanmasından önce hücum hattını güçlendirme isteği doğrultusunda, alternatif seçenek olarak Arsenal'e transfer sürecine dahil olma kapısını açtı.

Tahminlere göre Arsenal, 2023'te West Ham'dan Declan Rice'ı transfer etmek için ödediği 105 milyon sterlinlik rekor rakamı aşmaya hazır; Atletico Madrid ise Alvarez'in ayrılığına onay vermek için yaklaşık 150 milyon euro talep edebilir.

Bu gelişmeler, Alvarez ile Atletico Madrid taraftarları arasındaki gerginliğin tırmanması sırasında yaşanıyor. Oyuncu, takımının Villarreal ile 2-2 sona eren maçında, gerek maç öncesi isminin anons edilmesinde gerekse 66. dakikada oyuna girdiği anda taraftardan sert yuhalamalarla karşılaştı.

Maçın ardından Alvarez, takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarı selamlamak yerine sahayı terk etti. Geleceğine dair tartışmaları daha da alevlendiren bu olayın ardından teknik direktör Diego Simeone, kulüp yönetiminin oyuncuyu tribünlerden uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı.

Simeone, kulüpteki yetkililerin kendisine, kararın Alvarez'in tribünlerin ve taraftarın yakınında bulunmaması yönünde olduğunu bildirdiğini söyledi ve kulübün onu takımın geri kalanından uzaklaştırıp ayırarak doğrudan soyunma odasına yönlendirme kararı aldığını ekledi.

Atletico Madrid ve Alvarez'in tutumu, transferin geleceğini belirlemede belirleyici unsur olmayı sürdürüyor. Arsenal ise gelişmeleri yakından izliyor ve müzakerelerin kapısını açacak bir işaret ortaya çıkması hâlinde dev bir teklif sunmaya hazır bekliyor.