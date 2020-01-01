Karantina kurallarını ihlal eden Mason Mount'a Chelsea'den uyarı

İngiliz ekip, karantina kurallarını ihlal eden ve Declan Rice ile futbol oynarken görüntülenen oyuncusunu uyardı.

12 Mart Perşembe günü Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden , oyuncularına ve teknik ekibine 14 gün boyunca kendilerini karantina almalarını söylemişti.

Ancak Chelsea oyuncularından Mason Mount, 15 Mart Pazar günü İngiltere'nin Barnet kentindeki Trent Park Futbol Merkezi'nde 'ın orta saha oyuncusu ve çocukluk arkadaşı olan Declan Rice ile futbol oynarken görüntülendi.

Bu gelişmenin ardından İngiliz ekip, Mason Mount başta olmak üzere bütün takımı ve teknik ekibe uymaları gereken karantina kurallarını yeniden hatırlattı.

Daha fazla takım

Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu olan 19 yaşındaki Callum Hudson-Odoi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba. Virüsün bana bulaşmasından dolayı tedirgin olabilirsiniz. Ama sağlığıma kavuşmaya çalışıyorum. Belirtilen sağlık önerilerine ve karantina kurallarına uyuyorum. Umarım en kısa zamanda herkes iyileşir ve sahadaki yerimizi alırız. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.