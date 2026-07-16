Karanlık bir gece… Messi ve Yamal, Dünya Kupası finalinde Real Madrid’i köşeye sıkıştırdı!

Önümüzdeki Pazar günü tüm dünyanın gözü, Arjantin ile İspanya’yı karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası finaline çevrilecek. Bu karşılaşma, futbol rekabetinin ötesine geçen sembolik bir anlam taşıyor; zira maçta Barcelona’nın tarihi bir efsanesi ile en parlak genç yeteneklerinden biri bir araya geliyor.

Bu final, Real Madrid oyuncularını kadrosunda barındıran tüm milli takımların turnuvadan elendiği bir dönemde gerçekleşiyor. Vinícius Júnior liderliğindeki Brezilya’dan, Jude Bellingham liderliğindeki İngiltere’ye, Antonio Rüdiger liderliğindeki Almanya’dan ve Arda Güler liderliğindeki Türkiye’ye kadar tüm bu takımlar turnuvadan elenirken, “Kraliyet Takımı” Dünya Kupası’nın final sahnesinden neredeyse tamamen yok oldu.

Bu durum, başta gazeteci Cristóbal Soria olmak üzere İspanya’daki bazı medya mensuplarını bu tabloya alaycı bir şekilde yorum yapmaya itti; onlar, Pazar günkü finalin, ister Messi ister Yamal şampiyon olsun, tamamen Barcelona taraftarları için bir kutlama olacağını belirttiler.

Tüm bahislerinin suya düştüğü o gece, Madrid taraftarları kendilerini tamamen hesap dışı buldular; rüya gibi bir final, Barcelona’nın tarihi ikonu ile günümüzün yeteneği arasında oynanacaktı.

Ünlü İspanyol medya mensubu Kristobal Soria, Real Madrid taraftarlarıyla alay etme fırsatını kaçırmadı ve finalde onlara kalan tek temsilcinin, takıma yeni katılan Mark Kokorela olduğunu vurguladı.

Suria, yatakından çekilmiş ve yüzünde şaşkınlık izleri görülen heyecan verici bir videoda şöyle dedi: “Ne ekersen onu biçersin… Real Madrid efsaneleri gecelerini nasıl geçirdiler? Her şey nasıl da tersine döndü! Pazar günü, Real Madrid efsanelerinin düşmanlarından biri Dünya Kupası’nı kaldıracak; ya Messi ya da Lamine Yamal.”

Gazeteci alaycı bir tonla şunları ekledi: “Peki ya Ancelotti ve Vinícius liderliğindeki Brezilya’yı, Bellingham liderliğindeki İngiltere’yi, Rüdiger liderliğindeki Almanya’yı ve Güler liderliğindeki Türkiye’yi destekleyen uzmanlar ne olacak? Pekala, işte gerçek bu… Pazar günü ya Lamine Yamal ya da Messi kupayı kaldıracak ve uzmanlar bunu evlerinden izleyecekler."