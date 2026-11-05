Rasmus Hojlund, Napoli'nin çarşamba akşamı Porto karşısında aldığı ağır Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Massimiliano Allegri'ye açıkça karşı çıktı. Danimarkalı forvet, kötü gidişatın sorumluluğunu tüm kulübün üstlenmesi gerektiğini belirterek şu anda çok karanlık bir noktada olduklarını söyledi.

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Napoli bir ağır yenilgi daha aldı

Napoli'nin sezona kötü başlangıcı çarşamba akşamı da sürdü. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalyan ekibi, Avrupa'daki ilk dört maçında yalnızca üç puan toplayabildi. Allegri'nin takımı bu sezon turnuvadaki üçüncü yenilgisini aldı.

Napoli, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçın yedisini kaybetti ve sezonun başında bütün takım üzerindeki baskı arttı. Portekiz'deki son yenilgi, takım içindeki gerilimi açığa çıkardı. Allegri, performanslarının ilk 70 dakikada iyi olduğunu söylerken Hojlund, teknik direktörünün maç sonu değerlendirmesine açıkça katılmadı.

Hojlund, Allegri'nin performansa ilişkin olumlu değerlendirmesine katılmadı

Hojlund, maç sonrasında basının karşısına çıktığında teknik direktörünün iyimserliğini paylaşmadı. Danimarkalı millî oyuncu, zor günler geçiren takım için yalnızca makul düzeyde iyi oynamanın artık yeterli olmadığını vurguladı.

“Katılmıyorum. Elbette kötü bir maç olmadığını düşünüyorum. Buna katılabilirim ama kötü goller yemeyi bırakmalı ve maç kazanmaya başlamalıyız,” diyen Hojlund, Amazon Prime'a konuştu.

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“Bu sezon çok fazla maç kaybettik. Bunu konuşmak zor. Şu anda çok karanlık bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum ve çalışmamız gerekiyor.”

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Sorumluluğu kulüpteki herkes üstlenmeli

90 dakikanın tamamında sahada kalan Danimarkalı forvetin maç sonunda morali gözle görülür biçimde bozuktu. Karşılaşma öncesinde hastalıkla mücadele etmiş olmasına rağmen mevcut durum nedeniyle hem hayal kırıklığına uğradığını hem de öfkeli olduğunu kabul etti. Hojlund, yalnızca sahadaki oyuncuları suçlamak yerine kulüpteki herkesin sorumluluk almasını istedi. Napoli ile ilişkili herkesin son dönemdeki başarısızlıkları üzerine düşünmesini istiyor.

“Belki biraz hasta olduğum için 90 dakikanın ardından şu anda biraz yorgunum ama aynada kendimize bakmalıyız,” diye ekledi Hojlund. “Yalnızca oyuncular değil, futbol kulübündeki herkes sorumluluk almalı.”

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Lazio maçı, kötü gidişatı tersine çevirme fırsatı sunuyor

Napoli, yolunda gitmeyen sezonunu toparlamak için hızla kendine gelmek zorunda. Allegri ve oyuncularının son Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığı üzerinde duracak fazla zamanı yok. Napoli, pazar günü Serie A'da Lazio'yu ağırlayacak. Kulübün üzerindeki kasvetli havayı dağıtmak ve Allegri üzerindeki artan baskıyı hafifletmek için galibiyete şiddetle ihtiyaç var.