Rodri ile anlaşmak, Barcelona açısından yaz transfer döneminin en dikkat çekici sürprizlerinden biriydi; zira Katalan kulübü, Real Madrid'in orta saha oyuncusunun kendisine katılmaya yakın olduğunu düşünmesine rağmen transferi lehine sonuçlandırmayı başardı.

Katalan"Sport" gazetesine göre oyuncunun bu kararı, dört sezonluk bir anlaşmaya varma yolunda büyük bir mesafe kat ettiğini düşünen Real Madrid yönetiminde şok etkisi yarattı.

5 Ağustos akşamı, Rodri'nin Real Madrid yerine Barcelona'ya transfer olmayı seçmesiyle transferin dönüm noktası oldu. Böylece Florentino Perez, beyazlı kulübün formasını giymeye yakın gördüğü bir oyuncuyla anlaşma fırsatını kaybetti.

Karar, saatler süren müzakere ve görüşmelerin ardından geldi ve oyuncunun Jose Mourinho önderliğindeki Real Madrid projesini reddetmesiyle sonuçlandı.

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Florentino Perez, Rodri'nin aynı anda Barcelona'nın teklifini de dinlediğini bilmiyordu. Işıklardan uzak bir hamleyle, Katalan kulübünün sportif direktörü Deco, oyuncunun temsilcisi Pablo Barquero ile bir araya geldi ve İspanyol millî oyuncunun sözleşme şartlarını karşılamaya hazır olduğunu gösterdi; bu da transferin rotasının değişmesinin önünü açtı.

Hareketlilik, oyuncunun çevresinin Real Madrid genel müdürü Jose Angel Sanchez ile bir toplantı yapmasının ardından 1 ile 5 Ağustos arasında başladı. Bu, beyazlı kulübün aylar süren tereddütün ardından nihayet orta saha oyuncusuyla anlaşmak için harekete geçmeye karar vermesinin, oyuncunun Manchester City'den ayrılma isteğinden emin olmasının ardından geldi.

Müzakerelerdeki karmaşıklıklar

Ancak müzakereler karmaşıklıklardan uzak değildi; zira "Sport"a göre Rodri ve ailesi, Altın Top'u kazanmasının ardından Real Madrid ve Florentino Perez'in kendisine karşı tutumundan tamamen memnun değildi.

Anlaşmazlıkların aşılmasına ve transfer görüşmelerinin başlamasına rağmen, transferin tamamlanması Manchester City ile bir anlaşmaya varılmasına ve oyuncunun nihai onayının alınmasına bağlı kaldı; bu da gerçekleşmedi.

Tam bu aşamada, Barcelona, Rodri'nin ayrılmaya müsait hale geldiğini öğrenince beklenmedik bir şekilde müzakerelere dahil oldu; özellikle de kulübün, Frenkie de Jong'un sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğundan emin olmasıyla.

Deco, Rodri ile anlaşmanın stratejik bir adım olacağını belirtti, ancak oyuncu tutumunu kesin olarak netleştirmeden resmi bir teklif sunmayı reddetti. Barcelona'nın tutumu açıktı: Kulüp, ancak Rodri açıkça kendi projesini seçip Real Madrid'in teklifini reddetmesi halinde transferi tamamlamak için harekete geçecek, sözleşme detayları ise bunun ardından çözülecekti.

Seçenekleri değerlendirme

Barcelona yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından Rodri, önümüzdeki hedefine ilişkin karar vermeden önce elindeki seçenekleri değerlendirdiği iki gün süren bir düşünme sürecine girdi. Real Madrid kapılarını oyuncuya açmış olsa da, Rodri Mourinho'nun projesinden tamamen ikna olmuş değildi; ayrıca Florentino Perez'in önceki aylarda kendisine davranış biçimi de onu etkilemişti.

Buna karşılık Barcelona, hem ailesine yakın olmak üzere Madrid'de yaşamaya dönme isteği hem de Katalan takımının sergilediği oyun tarzına duyduğu inanç nedeniyle uygun bir seçenek teşkil etti.

Ayrıca millî takımdan Barcelona'da bulunan bazı takım arkadaşlarıyla görüşmeler yaptı; bu da ona soyunma odasının atmosferi ve takımla olası uyumu hakkında bir fikir oluşturmasına yardımcı oldu.

Rapora göre Rodri, Camp Nou'ya transfer olmanın gerek teknik açıdan gerekse Real Madrid'deki durumdan kendisine daha uygun olduğunu düşündüğü takım atmosferi açısından kariyeri için en iyi seçeneği temsil ettiğini gördü.

Madrid cephesinde şok

Kararını kesinleştirdikten sonra geriye yalnızca iki kulübü resmen bilgilendirmek kaldı. 5 Ağustos'ta Rodri'nin menajeri Deco'ya onayını verdi, ardından Real Madrid yetkilileriyle iletişime geçerek onlara teşekkür etti ve tekliflerini, müzakerelerin yeniden açılmasına yer bırakmaksızın kesin olarak reddetti.

Beyazlı kulüpte şok açıkça görülüyordu; zira yetkililer, tamamlanmaya yakın olduğunu düşündükleri bir anlaşmadan oyuncunun geri adım atmasını beklemiyordu. Haber, Florentino Perez'e Cadiz bölgesindeki tatili sırasında ulaştı ve sakin bir dinlenme dönemi olması gereken günlerini berbat etti.

Real Madrid'in yaşadığı şok, yalnızca Rodri'yi kaybetmesinden değil, aynı zamanda aynı dönemde transferi tamamlanan Diomande ile anlaşmasının netleşmesinin ardından birkaç gün içinde duyurmayı planladığı transferin Barcelona lehine kaçmasından da kaynaklanıyordu.



