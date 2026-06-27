Karakter zayıflığı… Donis, Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası’ndan elenmesine nasıl neden oldu?

Bugün basında yer alan haberlerde, 2026 Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından Suudi Arabistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’in geleceğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı; “Yeşiller” ile olan serüveninin sona yaklaştığına dair güçlü işaretler var.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalıp İspanya’ya yenildikten sonra üç maçta sadece iki puan toplayarak grup aşamasında Dünya Kupası’na veda etti ve 8. grupta dördüncü sırada yer aldı; bu durum teknik kadroya yönelik geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

Al Arabiya kanalının haberine göre, Donis’in geleceği, Yeşil Burun Adaları maçı öncesinde bile Suudi Futbol Federasyonu’nun koridorlarında tartışma konusuydu. Yetkililer, son maçın sonucuna bakılmaksızın milli takımın teknik liderlik düzeyinde bir değişikliğe ihtiyacı olduğu konusunda ikna olmuş durumdaydı.

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Kanal, federasyon yetkililerinin Yunan teknik direktör hakkında kaydettiği en önemli gözlemler arasında, oyuncularla ilişkilerinde güçlü bir kişiliğe sahip olmaması olduğunu ekledi. Bu durum, maçların yönetimine ve teknik kararlara yansıdı; ayrıca, görev süresi boyunca milli takıma net bir kimlik kazandırmada da başarısız oldu.

Kaynaklar, Suudi Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki dönemde, başta Körfez Kupası “Khaliji 27” ve 2027 Asya Kupası olmak üzere yaklaşan turnuvalara hazırlık amacıyla, liderlik vasıflarına sahip ve milli takım yönetiminde daha fazla deneyime sahip bir teknik direktörle anlaşma yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Suudi Al-Nassr’ın eski teknik direktörü Jorge Jesus, Al-Nassr’dan ayrılmasının ardından bu görevi üstlenecek en önde gelen adaylar arasında yer alıyor.