Sky'ın haberine göre, son gelişmeler santrforun yeniden S04'e imza atacağını gösteriyor. Haberde, bunun gerçekleşme ihtimalinin "yüzde 80, hatta belki yüzde 90" olduğu belirtildi.

Dzeko, ocak ayında AC Florenz'den Gelsenkirchen'e transfer olmuştu, ancak yalnızca geçen sezonun sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. 40 yaşındaki oyuncu, 11 İkinci Bundesliga maçında attığı altı gol ve yaptığı üç asistle Schalke'nin yükselişine katkı sağladı, ancak sonrasında Dzeko'nun geleceği belirsizliğini korudu.

Perşembe günü S04 Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Frank Baumann, Dzeko'nun Königsblauen'e yeniden imza atma ihtimali konusunda temkinli konuşmuştu: "Görüşmelerimiz ilerledi, ancak burada daha çok sözleşmesel konular söz konusu. Günün sonunda bir araya gelip anlaşma sağlayıp sağlayamayacağımızı şu anda kestiremiyorum. Hâlâ her iki ihtimal de mümkün" dedi Baumann.

Schalke, Edin Dzeko'yu yeniden kadrosuna katmak için artık mali alana sahip mi?

Şimdi ise görünen o ki, yükselen ekip üst ligde de forvetin tecrübesine güvenebilecek. Sky'a göre, resmi açıklama önümüzdeki günlerde gelebilir. Buna göre yaklaşan anlaşmayı mümkün kılan etkenlerden biri şu olabilir: Schalke, Leeds United'dan bonservissiz gelen Maximilian Wöber ile aranan stoperi, savunmanın merkezindeki diğer seçeneklere kıyasla daha ucuza kadrosuna kattı. Böylece Dzeko ile yeniden sözleşme imzalayabilmek için daha geniş bir mali hareket alanı oluştu.

Son olarak Bild'in aktardığına göre, Schalke, Dzeko'ya yıllık 900 bin euro sabit maaş teklif ediyor; bu rakam primlerle birlikte 1,3 milyon euroya kadar çıkabilir. Tecrübeli oyuncu böylece Königsblau kadrosunun mutlak en çok kazananları arasında yer alacak.

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"Karakterlere, liderlere ve güçlü kişiliklere ihtiyacımız var. Bundesliga'da önümüzde büyük bir meydan okuma var. Bu yüzden sahada ve saha dışında bunu yansıtan tam da bu profilleri aradık. Kişilik sahibi bir iki isim daha gelecek" diyen Schalke Teknik Direktörü Miron Muslic, cumartesi günü Fagiano Okayama karşısında alınan 3-1'lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından anlamlı bir şekilde gülümsedi. Bu, duyurulan yeni transferler arasında taraftarların sevgilisi Dzeko'yu da kastettiğine dair bir işaret mi?

Edin Dzeko: Yıldızının parladığı lige dönüş mü?

Bosnalı milli futbolcu, temmuz başına kadar ülkesi adına Dünya Kupası'nda görev yaptıktan sonra şu anda hâlâ tatilde. Boşnaklar, son 32 turunda ortak ev sahibi ABD'ye 0-2 mağlup olarak elendi.

Dzeko'nun gerçekten Schalke forması giymeyi sürdürmesi halinde, bir zamanlar uluslararası çıkışını yaptığı lige dönmüş olacak. Forvet oyuncusu 2007'de Çekya'dan FK Teplice'den VfL Wolfsburg'a transfer olmuş, Bundesliga'nın en iyi golcülerinden biri hâline gelmiş, 2009'da Wolfsburg ile Almanya şampiyonluğu yaşamış ve bir yıl sonra gol kralı olmuştu.

Dzeko, 2011'in başında 37 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'ye transfer oldu; Schalke'den önce de Roma, Inter, Fenerbahçe ve son olarak Florenz ile uluslararası alanda önemli kulüplerin formasını giydi. Dzeko, Aralık 2010'dan bu yana ilk Bundesliga maçına 30 Ağustos'ta, S04'ün 1. haftada FC Augsburg deplasmanına çıkmasıyla birlikte çıkabilir. Muslic'in ekibi ise bundan altı gün önce Almanya Kupası 1. turunda deplasmanda Regionalliga ekibi Hallescher FC ile karşılaşacak.