Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor'a rakip olduğu 25 maçta da yenilmedi

Süper Lig'de şampiyonluğu bu hafta sonu kutlamak isteyen ancak sahasında konuk ettiği Karagümrük'e takılan Trabzonspor'un Volkan Demirel şanssızlığı dikkat çekiyor.

Bordo-mavili takım Süper Lig'deki futbolculuk kariyerinin tamamı Fenerbahçe'de geçen genç antrenöre rakip olduğu maçların hiçbirini kazanamaması oldukça dikkat çekiyor.

25 - Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı (14G 11B). ÇetinCeviz. pic.twitter.com/7sQ3WTZ4Om — OptaCan (@OptaCan) April 15, 2022

Lucas Biglia ve Vitor Hugo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren bu mücadeleyle birlikte 25. kez Trabzonspor'un rakibi olan Demirel, bu maçlarda 14 galibiyet ve 11 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor yenilgisi görmeyen Demirel, böylece teknik direktörlük kariyerinde de bu seriyi sürdürmüş oldu.

Farioli'nin yerine göreve gelmişti

Daha önce Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan, ilk birinci adamlık deneyimini ise Karagümrük'te yaşayan 40 yaşındaki Demirel, geride kalan 17 maç sonunda 1.47'lik puan ortalaması yakaladı.

Karagümrük Volkan Demirel yönetiminde 17 maça çıkarken, bu maçlarda yedi galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

Sezona yayımcı kuruluş beIN Sports'ta yorumcu olarak başlayan Demirel, sezona Francesco Farioli yönetiminde başlayan Karagümrük beklenen sonuçların gelmemesi üzerine İtalyan teknik direktörün yerine göreve gelmişti.

33 maç sonunda 47 puanla 10. sırada yer alan İstanbul temsilcisi ligde gelecek hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

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