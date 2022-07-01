İtalyan teknik adamın ilgilendiği villanın Rus bir oligarka ait olması işleri karıştırdı.

Ülkesi İtalya'da lüks bir villa sahibi olmak isteyen Andrea Pirlo, yatırdığı 500 bin euro kaporayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Zenginlerin uğrak mekanlarından Forte dei Marmi'de bulunan villaya, sahibinin Vladimir Putin'le olan ilişkisinden dolayı İtalyan mahkemeleri el koydu.

Lüks evi ailesi için yazlık olarak kullanmayı planlayan Pirlo'nun tatil hayalleri bir anda kabusa döndü.

Mahkeme müdahale etti

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna topraklarında başlattığı işgal harekatı nedeniyle Rus hükümetiyle ilişkisi bulunan iş adamlarına birçok yaptırım uygulanıyor.

La Nazione'nin haberine göre; Lucca bölgesindeki asliye hukuk mahkemesi Putin'e yakın olduğu tespit edilen Rus iş adamının iki villasına el koydu.

Bunlardan biri Andrea Pirlo'nun almak istediği villaydı. 30 Mayıs'ta 500 bin euro kapora veren Pirlo, geri kalan 2.6 milyon euroluk miktarı ise 31 Ağustos'ta ödeyecekti.

Andrea Pirlo / Instagram

Buranın yabancısı değil

Pirlo uzun süredir tatillerini İtalya'nın kuzeybatısında yer alan Forte dei Marmi'de geçirmeyi tercih ediyor.

43 yaşındaki efsane İtalya'nın en zengin ailelerinin yaşadığı Perla della Versilia mahallesinden bir ev alarak bölgenin kalıcı sakinleri arasına katılmak istiyordu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başına geçen Pirlo takımıyla birlikte sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.