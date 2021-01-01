Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Francesco Farioli oluyor
Süper Lig'de üst üste üç maçta galip gelemeyince Şenol Can ile yollarını ayıran Karagümrük'te teknik direktör arayışı son buldu. Kadrosunda Serie A geçmişi bulunan çok sayıda oyuncu bulunan Karagümrük, Alanyaspor'un 31 yaşındaki İtalyan yardımcı antrenörü Francesco Farioli ile anlaşma sağladı.
Sezon başında katıldığı Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapan Farioli geçtiğimiz sezon Serie A takımlarından Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yapıyordu. Daha önce Katar'ın alt yaş gruplarındaki milli takımlarında idari görevler de üstlenen Farioli, özellikle yaptığı maç analizleriyle dikkat çeken bir isimdi.
Arrivederci, Alanya!— Francesco Farioli (@france_fario) March 19, 2021
Teşekkürler @Alanyaspor ♥️ pic.twitter.com/HKVK23z167
Karagümrük'ün 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından attığı tweetle Alanyaspor'a veda eden genç teknik direktör önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayacak. Farioli'nin milli maç arasının ardından oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alacak.
Süper Lig'de geçirdiği ilk sezonda 30 maçta 12 galibiyet, sekiz beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Karagümrük milli maç arasına sekizinci sırada girecek. Karagümrük kadrosunda Lucas Biglia, Fabio Borini ve Andrea Bertolacci gibi dünyaca ünlü futbolcuları bulunduruyor.