Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Francesco Farioli oluyor

Alanyaspor'a veda eden İtalyan teknik direktör önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Karagümrük ile resmi sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de üst üste üç maçta galip gelemeyince Şenol Can ile yollarını ayıran Karagümrük'te teknik direktör arayışı son buldu. Kadrosunda Serie A geçmişi bulunan çok sayıda oyuncu bulunan Karagümrük, Alanyaspor'un 31 yaşındaki İtalyan yardımcı antrenörü Francesco Farioli ile anlaşma sağladı.

Sezon başında katıldığı Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapan Farioli geçtiğimiz sezon Serie A takımlarından Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yapıyordu. Daha önce Katar'ın alt yaş gruplarındaki milli takımlarında idari görevler de üstlenen Farioli, özellikle yaptığı maç analizleriyle dikkat çeken bir isimdi.

Karagümrük'ün 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından attığı tweetle Alanyaspor'a veda eden genç teknik direktör önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayacak. Farioli'nin milli maç arasının ardından oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alacak.

Süper Lig'de geçirdiği ilk sezonda 30 maçta 12 galibiyet, sekiz beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Karagümrük milli maç arasına sekizinci sırada girecek. Karagümrük kadrosunda Lucas Biglia, Fabio Borini ve Andrea Bertolacci gibi dünyaca ünlü futbolcuları bulunduruyor.