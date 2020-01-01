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Karagümrük'e kupada büyük şok

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Karagumruk Esenler Erokspor 11242020
AA
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ağırladığı Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a 3-0 yenildi. Esenler Ero

14. dakikada Esenler Erokspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında soldan topu süren Samet Dağlı, Aziz Kızılgün'e pası atıp, içeri koşu yaptı. Aziz bekletmeden pası verince kaleciyle karşı karşıya kalan Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1 

35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Mert Somay'dan orta sahada aldığı topu Koray Altınay'ı geçip rakip ceza sahasına kadar süren Aziz Kızılgün, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

75 dakikada Esenler Erokspor 3. golü buldu. Koray Altınay'ın kendi ceza sahası önünde hatalı pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya, kaleciyi de geçip topu ağlara gönderdi: 0-3

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