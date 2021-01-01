Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Francesco Farioli: Suç Aksel'in değildi

Francesco Farioli, Ryan Babel'in golünde suçun Aksel Aktaş'a ait olmadığını ve nedenini açıklıyor.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Ligdeki son 3 maçından galibiyet alamayan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışında kritik bir üç puandan oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın tek golünü Gedson Fernandes'in asistinde Ryan Babel kaydetti.

Fatih Karagümrük ceza sahasının hemen dışında Aksel Aktaş'ın kaptırdığı top sonrası Gedson Fernandes bekletmeden Babel'i gördü ve onun dokunuşunda top ağlarla buluştu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Francesco Farioli ise yaşanan bu pozisyonda Aksel Aktaş'ın suçu olmadığını söylüyor.

Francesco Farioli ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı oyuncularının geriden pasla çıkmalarını kendisinin istediğini söylüyor.

"İşler iyi gidiyor ama daha gidecek çok yolumuz var,

Yediğimiz golde suç Aksel'in değildi. Geriden pasla çıkmalarını onlardan ben istiyorum.

Oyuncularımın isteğinden memnunum, onlara teşekkür ederim."

"Çok ortada bir maçtı. Bu kadar yüz yüze çarpışabilen takımlar olması beni mutlu etti. Biz acı çektik, onlar acı çekti, karşılıklı güzel bir mücadele oldu."

İki takımın bu sezon performansı

Bu sezon 33 karşılaşmada 49 puan toplayan Fatih Karagümrük, 49 puanla 8. sırada yer alıyor ve Alanyaspor, Hatayspor ile eşit puanı paylaşıyor.

Süper Lig'deki son 4 maçından mağlubiyet almayan Karagümrük, 20 Nisan'da Göztepe'yi ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray ise 62 puanla üçüncü sırada.

Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçından galip gelemedi ve 17 Nisan'da Göztepe'nin misafiri olacak.

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