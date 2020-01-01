Karagümrük ile Sivasspor puanları paylaştı: 1-1
Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
Konuk ekip 44. dakikada Lichaj'ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, ev sahibi ekibe puanı getiren golü 86. dakikada Erik Sabo kaydetti.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 13'e, Demir Grup Sivasspor ise 9'a yükseltti.
Fatih Karagümrük gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Demir Grup Sivasspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Maçtan dakikalar
Süper Lig'in 9. haftasındaki Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
34. dakikada soldan Biglia'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Sabo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Sivasspor öne geçti. Rakiplerini çalımlayarak sağdan ceza sahasına giren Gradel'in yerden ortasında, kale önünde Kone'den önce müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Lichaj, topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.
52. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Fatih Karagümrüklü Ndao'nun ortasında müsait durumda topa kafayı vuran Fatih Kuruçuk, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
54. dakikada Balkovec'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Chahechouhe, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.
73. dakikada Yasin Öztekin'in orta sahadan defansın arakasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Gradel, şutunu çekti ancak Viviano meşin yuvarlağı yandan dışarı çeldi.
76. dakikada Sabo, Lichaj'ın sağdan ortasında topa röveşata ile vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
82. dakikada Mevlüt Erdinç, Cofie'nin ceza sahası içinde yaptığı mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Sabo'nun şutunda kaleci Samassa topu çeldi. Sabo tekrar önüne düşen topu ağlara gönderdi: 1-1.