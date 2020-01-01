Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: "Futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor"

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından sert konuştu ve "Hiç istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında 'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından konuşan Hurma, "Günün sonunda mutluyum ama çok zor, stresli, gergin, galibiyet sevincini yaşayamayacağım bir maç oldu. Özellikle son dönemlerde sadece bize değil birçok takıma karşı sahada olan yanlışlıklar düzeltilir diye umut ediyorum. Aksi taktirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta bu bir oyun ama çok emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla ilgili ve yetkilileri bu durumu düzeltmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kırmızı kartla kulübeden ihraç edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in neden kızdığını bilmediğini belirten Hurma, şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"Ben objektif maç seyrediyorum. Fatih hoca kime kızdı, neden kızdı açıkçası bilmiyorum. Kendi tepkilerimizin çok haklı, yerinde ve doğru olduğunu biliyorum. Bunu uzmanlar da öyle söylüyor. Maçı televizyondan seyredenler de eski hakemler de bu şekilde söylüyor. Tek tek pozisyonlara girersem çok şey söylemem lazım ama penaltı pozisyonundan daha tehlikeli ve daha garip şeyler oldu sahada. Bunları yapmayalım, dikkat edelim. Aksi takdirde futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor"

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile temaslarının olmadığını aktaran Hurma, ikinci yarıda daha güçlü bir takım olacaklarına dikkati çekerek, "Birkaç oyuncu daha aldık. Fakat onlar takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Çok iyi oyuncular transfer ettik. İnşallah ikinci devre daha güçlü bir takım olacağız. Çünkü son dönemlerde hem pandemiden dolayı hem de bu başımıza gelen kartlardan dolayı çok geniş bir kadro oluşturma zorunluluğu oluşmuştu" değerlendirmesinde bulundu.

Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş arasında yaşananlara da değinen Süleyman Hurma, "Biz bu konudaki düşüncelerimizi aylar önce söyledik. Aylar önce söylediğimiz şeyleri şimdi tekrar burada söylemek istemiyorum. Bunu Kulüpler Birliği konuşsun çünkü Kulüpler Birliğinin başkanı ve yönetim kurulu var. Onlar bu konuyla ilgili konuşsunlar" diyerek sözlerini tamamladı.

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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise hak ettikleri bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray'ın bekledikleri gibi bir taktik sergilediğini aktaran Canel, "Oyunun böyle olacağını daha önce biliyorduk. İlk yarı boyunca iyi oynadık. İkinci yarıda ilk dakikada golü bulunca istediğimizi daha fazla yaptık. Bu galibiyeti Karagümrük ailesine ve camiasına hediye ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizim için iyi bir netice oldu. Oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kazandığımız için sevinçliyiz" diye konuştu.

Maç öncesinde 7 eksiklerinin olduğunu hatırlatan Atılay Canel, "Forma giyen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok daha fazlasını verdi" ifadelerini kullandı.