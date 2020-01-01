Karagümrük - Adana Demirspor finali: Kaderin garip bir cilvesi

Kaderin cilvesi derler ya, Karagümrük ile Adana Demirspor perşembe akşamı işte öyle bir maça çıkacak...

Kazanan taraf koca bir yıl verdiği emeğin karşılığını alacak.

Kaybeden taraf ise boşa giden yılın hayal kırıklığını yaşayacak.

Bazı isimlerin kişisel hesapları da var. Bu maç onlar için Süper Lig biletinden biraz daha fazlası. Sadece iş değil, aynı zamanda kişisel...

Daha fazla takım

Karagümrük iki sene öncesine kadar 2. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren bir takımdı.

Türk futbolunda ‘sportif direktör’ deyince akla gelen ilk isim olan Süleyman Hurma, 2018 yazında kulübü satın aldı.

Tecrübesiyle ve vizyonuyla 2. Lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kadro kurdu.

O kadro yaşanan tüm olumsuzluklara karşın geçen yaz play-off finalinde Sakaryaspor’u devirip 1. Lig’in yolunu tuttu.

O gün takımın başında Cüneyt Dumlupınar vardı. Erkan Zengin de takımın her şeyiydi.

Normalde lig atlayan bir takım için sonraki sezonda ligde kalmak başarı sayılabilirdi. Ancak bu, Süleyman Hurma için yeterli değildi.

İlk 7 haftada alınan 12 puanın ardından Cüneyt Dumlupınar’la yollar ayrıldı. Dumlupınar daha sonra sportif direktör olarak Adana’ya doğru yol aldı.

Sonra futbol tarihinin en ilginç olaylarından biri yaşandı. Takımın her şeyi Erkan Zengin, teknik direktörlük görevini de üstlendi.

‘Oyuncu-teknik direktör’ sıfatıyla çıktığı ilk maçta iki gol atıp hanesine üç puanı yazdırdı.

Ancak peri masalı uzun sürmedi. Bir hafta sonra karşısında alınan beraberlik bu birlikteliğin sonunu getirdi.

Bir buçuk yıllık Karagümrük serüveni sona eren Erkan Zengin, Adana Demirspor’a imza attı. İkinci yarıda çıktığı 15 maçta 7 gol atıp 12 de asist yaptı.

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Cüneyt Dumlupınar da mart ayında sportif direktörlüğü bırakıp teknik direktör olarak kulübeye geçti.

Geçtiğimiz yaz Karagümrük’ü 1. Lig’e taşıyan ikili, perşembe akşamı eski takımlarına karşı sahaya çıkacaklar.

Sevinmek için kendilerini çok seven bu camiayı üzmek zorunda olacaklar.