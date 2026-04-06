Karager, Mohamed Salah'a dokunaklı sözlerle veda etti: Başından beri olağanüstüydü

Eski Liverpool yıldızı Jamie Carragher, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın "Kırmızılar"daki kariyeri hakkında olumlu sözler sarf etti ve onun yerini doldurmanın ne kadar zor olduğunu, futbol mirasını inşa etmede istikrar ve bağlılığın önemini vurguladı.

Carragher'ın bu olumlu sözleri, Mohamed Salah'ın sözleşmesi 2027 yazına kadar devam etmesine rağmen, 2025-2026 sezonunun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklaması üzerine geldi.

Mısırlı yıldız, Suudi Arabistan veya ABD liglerine transfer olabileceği ya da Avrupa'da başka bir kulüpte devam edebileceği yönündeki spekülasyonlar arasında, gelecekteki hedefini henüz belirlemedi.

Kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Salah, birçok şampiyonluğa önemli katkılarda bulundu ve Anfield'dan başarılar ve anılarla dolu zengin bir miras bırakarak ayrılacak.

Caragher, "Liverpool Echo" gazetesine yaptığı açıklamada, "Salah başından beri olağanüstü bir oyuncuydu ve kimse onun Liverpool'da bu kadar yüksek bir seviyeye ulaşacağını beklemiyordu" dedi.

Eski savunma yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "O, kulübün forması giyen en büyük oyunculardan biri. Burada tam dokuz sezon geçirdi ve başarısının ardındaki gerçek sır, yıllar boyunca sergilediği muhteşem performansın istikrarında yatıyor."

Carragher, Salah'ın azmini överek şöyle devam etti: "Onun hakkında beni en çok etkileyen şey, her hafta yorulmadan her maça çıkması. Kariyerine baktığımda büyük gurur duyuyorum. Yaralanmalardan kaçınmasında şansın da payı olabilir, ancak sahada olmak ve oynamak için gösterdiği sürekli istek, onu gerçekten ayıran özellik."

Ve şunları ekledi: "Bana göre, onun değeri sadece yüksek teknik kalitesiyle sınırlı değil, aynı zamanda takıma olan günlük bağlılığı ve her maça çıkmaya hazır olmasıyla da ilgilidir. Daha önce Luis Suárez, Michael Owen ve Robbie Fowler gibi büyük oyuncular gördük ve Salah'ın yerini doldurmanın hiç de kolay olmayacağını söyleyebilirim."

Carragher, geleceğe dair ihtiyatlı bir iyimserlikle sözlerine şöyle devam etti: "Belki de daha farklı bir tarzda, fırsat yaratmaya daha fazla odaklanan bir sağ kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Liverpool'un onu telafi etmek için pahalı bir yıldızla sözleşme yapması gerektiğini düşünmüyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen yaz önemli yıldızları kadromuza kattık, ancak sonuçlar şu ana kadar tam olarak tatmin edici olmadı. Anahtar, doğru nedenlerle doğru oyuncuyu seçmekte yatıyor."