Karager: Fas, Brezilya'yı yenecek... Ve bu takımın elinden Dünya Kupası'na veda edecek

Tartışmalı bir analizde, eski İngiliz yıldız Jamie Carragher, Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya gibi bir devin önüne geçerek grubunu birinci olarak tamamlayacağını öngördü.

İngiliz "The Telegraph" gazetesine verdiği demeçte Carragher, grup aşamasından çıkacak takımların çoğunun kim olacağının belli olduğunu, ancak Fas, Brezilya, İskoçya ve Haiti'nin yer aldığı üçüncü grupta liderlik mücadelesi için kıyasıya bir rekabet yaşanacağını söyledi.

Liverpool efsanesi şunları ekledi: "Brezilya, uzun bir aradan sonra podyuma güçlü bir dönüş yapma adayı olsa da, Fas'ın grubu lider bitireceğini, Brezilya'nın ikinci olacağını ve İskoçya'nın üçüncü olacağını tahmin ediyorum."

Karager, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas milli takımının büyük turnuvalarda göz ardı edilemeyecek bir güç haline geldiğini düşünüyor.

Eleme turlarına gelince, "Atlas Aslanları"nın 32'li turda Japonya ile karşılaşacağını ve Fas'ın galip gelerek yoluna devam edeceğini, 16'lı turda ise Ekvador'u yeneceğini öngören Karager, Fas'ın yolculuğunun çeyrek finalde İngiltere karşısında sona ereceğini tahmin ediyor.

Eski İngiltere defans oyuncusu ayrıca, Dünya Kupası finalinin tamamen Avrupalı takımlar arasında, Fransa ile Portekiz arasında oynanacağını ve yarı finalde İspanya ile İngiltere'nin yer alacağını düşünüyor.