Dünya Kupası Avrupa Elemeri G Grubu'nda yer alan Karadağ, dokuzuncu maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalmayı başarmış ve gruptaki dengeleri altüst etmişti.

Kritik Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Miodrag Radulovic, rakibine saygı duyduğunun altını çizerken maçtaTürkiye'nin hücum dönük bir anlayış benimsemesinin kendileri adına daha iyi olacağını ifade etti.

"Türkiye için de bir şeyler hazırlıyorum"

Türkiye maçı öncesi düzenledeği basın toplantısında konuşan Radulovic, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin artılarını ve eksilerini İstanbul'da oynadığımız maçtan biliyoruz. Rakibimize çok saygı duyuyoruz ancak bizim de kendimize olan saygımız sonsuz."

"Yarın çok iyi bir maç bizi bekliyor. Gençlerimiz, geleceklerinin çok parlak olduğunu göstermek istiyor. Taraftarlarımızı sevindirmek için oynayacağız."

"Türkiye antrenörünü değiştirdi ve yeni bir sistemle oynuyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü bunlar büyük takımlar."

"Türkiye umarım maçta hücum oynar, bu bizim için daha iyi. Norveç karşısında üçlü savunma oynadık, topu onlara verdik ve onlar da stoperlerini öne çektiler. Bu bizim işimize geldi. Türkiye için de bir şeyler hazırlıyorum."

"Türkiye adına evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Maçta elimizden geleni yapacağız, sonrasında kaç puan alacağımızı göreceğiz."

Türkiye'nin grubunda son durum

G Grubu'nda Hollanda, 20 puanla liderliğini sürdürürken Türkiye ise 18 puan ve +10 averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlıları 18 puan ve +9 averajla Norveç takip ediyor.

Son maçlarda Norveç, Hollanda'yı yenerse ve Türkiye de Karadağ'dan üç puanı alırsa, millîler Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde edecek. Eğer Türkiye grubu ikinci sırada tamamlarsa, play-off aşamasında mücadele edecek.

Daha fazlası için: