Kara tarih, takımın peşini bırakmıyor... Almanya, Dünya Kupası tarihindeki en kötü serisini yaşıyor

Almanya milli takımı, Dünya Kupası’nda savunma sorunlarını sürdürdü; Ekvador karşısında erken bir gol yedi ve böylece turnuva tarihindeki en kötü serisini tekrarladı.

Gruplar aşamasının üçüncü ve son turunda iki takımın karşılaştığı maçta, Almanya kalesi 9. dakikada Nelson Angulo'nun golüyle sarsıldı. Angulo, takım arkadaşı Pedro Vitti'nin asistini değerlendirerek skoru eşitledi. Bu golden önce "Die Mannschaft", 2. dakikada Florian Wirtz'in asistiyle Leroy Sané'nin attığı golle öne geçmişti.

9 maçta kalesini gole kapatamadı

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış Fransız "Stats Foot" ağına göre, Almanya'nın kalesi Dünya Kupası'nda oynadığı son 9 maçta en az bir gol yedi.

Site, bu serinin, Mayıs 1934 ile Haziran 1954 arasındaki dönemde turnuvada oynadığı ilk 9 maçta kaydedilen, Dünya Kupası tarihindeki Alman milli takımının en kötü savunma istatistikleriyle eşit olduğunu belirtti.

Bu olumsuz istatistik, 4 kez dünya şampiyonu olan takımın, Fildişi Sahili, Ekvador ve Curaçao'nun da yer aldığı 5. grupta liderliğini pekiştirmeye çalıştığı bir dönemde yaşadığı gerçek bir savunma krizini yansıtıyor.