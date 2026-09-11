Gazetenin elinde bulunan belgeler ve sözleşmeler, buna göre yaklaşık 455 bin euro ve 113 bin euro tutarında iki ödeme talebini ortaya koyuyor. Transferlerin, doğrudan Doha’daki Qatar National Bank’a, 45 yaşındaki yöneticinin kişisel hesabına yapıldığı belirtildi. Paranın, Rusya Milli Takımı ile Kamerun arasında Ekim 2023’te Moskova’da oynanan hazırlık maçının katılım ücretinden geldiği ifade edildi.

Rusya, Ukrayna savaşının başlamasının ardından FIFA ve UEFA’nın tüm resmi turnuvalarından men edildiği için, söz konusu karşılaşma ciddi bir siyasi hassasiyet taşıyordu. Kamerun, ev sahibi ülkenin seçmesine karşı sahaya çıkan az sayıdaki daha tanınmış ülkeden biri oldu.

Eto'o’nun kendi ifadesine göre bilinçli şekilde görevlerinden uzaklaştırdığı Kamerun Futbol Federasyonu Fecafoot’un eski yönetim kurulu üyelerinden birkaçı ağır suçlamalarda bulundu. Söz konusu meblağın akıbetinin açıklığa kavuşmadığını söylediler. Bir yıldan uzun süre önce de dünya futbolunun yönetim organının etik komitesinden, yaptıkları resmi başvuruyla bu süreci soruşturmasını talep ettiler, ancak bugüne kadar hiçbir geri dönüş almadılar.

Samuel Eto'o, Gianni Infantino tarafından korunuyor mu?

Bu süregelen sessizlik, Kamerun federasyonunda eski profesyonel futbolcunun FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından korunuyor olabileceği yönündeki şüpheleri besliyor. Eto'o uzun süredir İsviçreli yöneticinin en yüksek sesli destekçilerinden biri olarak görülüyor. Son olarak, bir dönem dünya çapında yıldız bir santrfor olan ismi, FIFA’nın UEFA’ya karşı attığı hukuki adımlarda da ortaya çıktı; burada, Dünya Kupaları’ndaki payların özel yatırımcılara satılmasına yönelik Infantino’nun başarısız girişiminin destekçisi olarak adı açıkça geçiyor.

FIFA ise herhangi bir etkiyi kesin bir dille reddetti ve iç soruşturmacıların bağımsızlığını vurguladı: "FIFA Başkanı’nın bağımsız FIFA organları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. FIFA meşru denetimleri memnuniyetle karşılar. Ancak bu denetimler, FIFA Başkanı’na yönelik temelsiz suçlamalar yaymak için bir ruhsat değildir."

Buna karşın, yereldeki eleştirmenler şüphelerini koruyor. 2021 ile 2022 yılları arasında Fecafoot yönetiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen gazeteci Guibai Gatama, "Bildiğim kadarıyla, Samuel Eto'o’nun Katar’daki özel hesabına yatırılan paranın daha sonra Fecafoot’un resmi bir hesabına aktarıldığını veya kurumun muhasebesine kaydedildiğini gösteren herhangi bir muhasebe ya da banka belgesi yok" dedi. Gatama sözlerini, "Kamerun futbolundaki aktörler, FIFA’nın sessizliğini Samuel Eto'o’ya yönelik siyasi ve kurumsal bir destek olarak yorumluyor" diye sürdürdü.

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Samuel Eto'o hangi kulüplerde oynadı?

Yöneltilen zimmete para geçirme suçlamasını reddeden zanlı, FIFA patronuyla olan yakın bağını ise hiç gizlemiyor. Eto'o kısa süre önce France 24’e verdiği röportajda, "Kalbimde Başkan Gianni, futbol dünyasının çok ötesinde bir kardeşe, bir ağabeye, bir dosta dönüştü; yükselişini takip ettiğimiz, desteklediğimiz, birlikte futbola hizmet eden şeyler inşa ettiğimiz biri oldu" ifadelerini kullandı.

Dört kez Afrika’da Yılın Futbolcusu seçilen Eto'o, aktif kariyerinde Real Madrid, Chelsea ve Everton da dahil olmak üzere birçok kulüpte forma giydi. Ancak en parlak dönemini, Lionel Messi ve Thierry Henry ile birlikte olağanüstü bir hücum üçlüsü oluşturduğu Barcelona ile Inter’de yaşadı. Kariyeri boyunca iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve çok sayıda ulusal lig zaferi elde etti.