Gazetenin elinde bulunan belge ve sözleşmeler, buna göre yaklaşık 455 bin euro ve 113 bin euro tutarında iki ödeme talebini ortaya koyuyor. Transferlerin, doğrudan Doha’daki Qatar National Bank’ta bulunan 45 yaşındaki yöneticinin kişisel hesabına yapıldığı belirtildi. Söz konusu para, Ekim 2023’te Moskova’da oynanan Rusya Milli Takımı ile Kamerun arasındaki hazırlık maçının katılım ücretinden geliyordu.

Rusya, Ukrayna savaşının başlamasının ardından FIFA ve UEFA’nın tüm resmî turnuvalarından men edildiği için, bu karşılaşma önemli bir siyasi hassasiyet taşıyordu. Kamerun, ev sahibi ülkenin seçmesine karşı sahaya çıkan az sayıdaki daha tanınmış ülkeden biri oldu.

Eto'o’nun kendi ifadesine göre bilinçli şekilde görevlerinden uzaklaştırdığı Kamerun Futbol Federasyonu Fecafoot’un eski yönetim kurulu üyelerinden birkaçı ağır suçlamalarda bulundu. Bu kişiler, söz konusu meblağın akıbetinin açıklığa kavuşturulmadığını söyledi. Bir yıldan uzun süre önce de resmî bir şikâyetle dünya futbolunun yönetim organının etik komitesinden olayları soruşturmasını talep ettiler, ancak bugüne kadar hiçbir geri dönüş almadılar.

Samuel Eto'o, Gianni Infantino tarafından korunuyor mu?

Bu süregelen sessizlik, Kamerun federasyonunda eski profesyonel futbolcunun FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından korunuyor olabileceği şüphesini besliyor. Eto'o uzun zamandır İsviçreli yöneticinin en gür sesli savunucularından biri olarak görülüyor. Son olarak, bir dönem dünya çapında bir forvet olan ismi, FIFA’nın UEFA’ya karşı attığı hukuki adımlarda da ortaya çıktı; burada, Infantino’nun Dünya Kupaları’ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmaya yönelik başarısız girişiminin destekçisi olarak adı açıkça geçiyor.

FIFA ise herhangi bir etkiyi kesin bir dille reddetti ve iç soruşturmacıların bağımsızlığını vurguladı: "FIFA Başkanı’nın bağımsız FIFA organları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. FIFA, meşru denetimleri memnuniyetle karşılar. Ancak bu denetimler, FIFA Başkanı’na yönelik temelsiz suçlamalar yaymak için bir ruhsat değildir."

Buna karşın yereldeki eleştirmenler şüpheyle yaklaşmayı sürdürüyor. 2021 ile 2022 arasında Fecafoot yönetiminde yer alan ve daha sonra dışlanan gazeteci Guibai Gatama, şöyle dedi: "Bildiğim kadarıyla, Samuel Eto'o’nun Katar’daki özel hesabına aktarılan paranın daha sonra Fecafoot’un resmî bir hesabına transfer edildiğini ya da muhasebesine kaydedildiğini gösteren hiçbir muhasebe veya banka belgesi yok." Şunları ekledi: "Kamerun futbolundaki aktörler, FIFA’nın sessizliğini Samuel Eto'o’ya yönelik siyasi ve kurumsal destek olarak yorumluyor."

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Samuel Eto'o hangi kulüplerde oynadı?

Hakkındaki zimmete para geçirme suçlamasını reddeden sanık, FIFA patronuyla olan yakın bağını ise hiç gizlemiyor. Eto'o kısa süre önce France 24 ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Kalbimde Başkan Gianni, futbol dünyasının çok ötesinde bir kardeş, bir ağabey, bir dost, yükselişini takip ettiğimiz, desteklediğimiz, birlikte futbola hizmet eden şeyler inşa ettiğimiz biri hâline geldi."

Dört kez Afrika’da yılın futbolcusu seçilen isim, aktif kariyerinde Real Madrid, Chelsea ve Everton da dahil olmak üzere birçok takımda oynadı. Ancak en parlak dönemini, Lionel Messi ve Thierry Henry ile birlikte olağanüstü bir hücum üçlüsü oluşturduğu Barcelona’da ve ayrıca Inter’de yaşadı. Kariyeri boyunca iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve çok sayıda ulusal lig şampiyonluğu kazandı.