Fransız milli takımı, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Pazar sabahı erken saatlerde İngiltere ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol yiyerek, savunma açısından en kötü anlarından birini yeniden hatırlattı ve büyük turnuvalardaki katılım tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olumsuz rekor kırdı.

"X" platformu üzerinden yayınlanan Stats Foot verilerine göre, Fransa 24 Nisan 1968'den bu yana resmi bir maçın ilk yarısında 4 gol yememişti; o maçta, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Yugoslavya karşısında aynı durum yaşanmıştı.

Aynı hesap, İngiltere karşısında yaşananların büyük turnuvalarda Fransız milli takımının tarihinde bir ilk olduğunu da ekledi; zira “Les Bleus”, daha önce ne Dünya Kupası ne de Avrupa Şampiyonası maçlarının ilk yarısında 4 gol yemişti.

Ayrıca, Fransa'nın 13 Nisan 1930'da Belçika ile oynadığı bir hazırlık maçında 5-1 geride kaldığından beri ilk yarıyı dört gol farkla geride bitirmediğine de dikkat çekti.

Bu rakam, ilk yarı bitmeden 4 gol geride kalan Fransa’nın maçtaki savunma sorunlarının boyutunu yansıtıyor. Golcüleri Declan Rice, Ezri Konsa ve Bukayo Saka (2 gol) oldu.

Fransa milli takımı, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya yenildikten sonra üçüncülük maçına çıkarken, İngiltere ise Arjantin’e yenilerek turnuvaya veda etti.

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