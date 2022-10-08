Kara Kartal galibiyet hasretine son verdi: Giresunspor'u 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında zorlu Giresunspor deplasmanından gülerek ayrıldı. Kara Kartal, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

NELER OLDU? Süper Toto Süper Lig’in 9. Haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Siyah-Beyazlı ekip 1-0 galip geldi.

Karşılaşmanın 11. Dakikasında Romain Saiss sakatlanarak oyundan ayrıldı. 15. dakikada Talha'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 20. Dakikada Beşiktaş, Weghorst ile penaltıdan yararlanamadı, Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, bir Süper Lig maçında ilk kez penaltı kurtarmış oldu. Beşiktaş 34. Dakikada Tayyip Talha Sanuç’un röveşata golüyle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika Beşiktaş üstünlüğüyle sonlandı.

90. Dakikada Giresunspor, Oğulcan Çağlayan’ın golüyle skoru eşitledi ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadele 1-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonlandı.

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AA

BÜYÜK RESİM: Siyah-Beyazlı ekip Süper Lig’de üç haftanın ardından galibiyet aldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. İlk 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Başakşehir’e kaybeden ve İstanbulspor, Fenerbahçe karşılaşmalarından berabere ayrılan Kara Kartal, zorlu Giresunspor deplasmanından mutlu ayrıldı.

Beşiktaş ligde 18 puana yerleşti ve maç fazlasıyla 2. sıraya konumlandı. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

AA

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda iki kez gol atan Talha Sanuç, bu sezon iki takımın formasıyla da gol atan ilk oyuncu oldu. Sanuç hem Adana Demirspor hem de Beşiktaş formasıyla rakip fileleri havalandırdı.

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