Kaptanlık sorunu çözüldü! Jürgen Klopp, Bayern Münih'in yıldızını görünüşe göre ilk 11'e alıyor

Bild'in haberine göre Bayern Münih'in tecrübeli ismi Serge Gnabry, perşembe akşamı Allianz Arena'da Almanya Milli Takımı'nı kaptan olarak sahaya çıkaracak.

Buna göre 31 yaşındaki oyuncu, Sırbistan'a karşı maça ilk 11'de de başlayacak. 61 milli maçlık tecrübesiyle Gnabry, Klopp'un mevcut kadrosundaki en deneyimli oyuncu konumunda.

Çarşamba günkü basın toplantısında milli takım teknik direktörü, kaptanla ilgili soruya yanıt verirken bu konuyu gizli tutmuştu. Bu görevi hangi oyuncunun üstleneceğini açıklamamıştı.





Öte yandan Gnabry, Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başındaki ilk iki maçının ardından da takımda kalmasına izin verilen altı oyuncudan biriydi. Hollanda (1-1) ve Yunanistan (0-1) karşılaşmalarında sonradan oyuna girdi.

DFB takımı, iki maçta alınan yalnızca bir puanın ardından Sırbistan karşısında artık neredeyse kazanmak zorunda. Yenilgi halinde B Ligi'ne düşme tehlikesi var ve bu da 2028 Avrupa Şampiyonası elemeleri kura çekimi açısından sonuçlar doğurabilir.