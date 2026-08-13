Şu ana kadar Atakan Karazor için yaz henüz istediği gibi geçmiyor. VfB Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunun ardından, kendisi adına oldukça tutuk başlayan ancak DFB-Pokal finaline kalınması ve bir yıl daha Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edilmesiyle aslında epeyce teselli edici bir son bulan dönemin sonrasında, Türkiye’yi ABD, Kanada ve Meksika’daki Dünya Kupası’nda da temsil edebilme konusunda haklı umutlar taşıyordu.

Ancak sonuçta milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, 29 yaşındaki oyuncuyu kadroya çağırmamayı tercih etti. Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe İstanbul) ve Salih Özcan (BVB) ile birlikte ön libero merkezindeki rekabet çok büyüktü ve isimler de oldukça güçlüydü. Bu nedenle Karazor, geniş aday kadroya çağrılmış olmasına rağmen nihai kadronun açıklandığı gün Türklerin 26 kişilik takımından çıkarıldı ve Türkler için grup aşamasında sona eren Dünya Kupası turnuvasını tribünden izlemek zorunda kaldı.

Karazor’un kendi kendine düşündüğü üzere en azından böylece VfB’nin sezon öncesi hazırlıklarına en baştan itibaren katılma fırsatı doğmuş oldu. Takım arkadaşlarının bir kısmı hâlâ Amerika’dayken ya da sonrasında hak ettikleri yaz tatiline çıkarken, o ise ilk dakikadan itibaren teknik direktör Sebastian Hoeneß ve ekibine kendisini göstermek ve gelecek sezonda ilk 11’de yer alma hedefini vurgulamak için elinden geleni yapabilirdi.

getty

Chema Andres, VfB Stuttgart’ta Atakan Karazor’u geride bıraktı

Aradan bir aydan biraz fazla süre geçti ve yaz hazırlıkları artık tüm hızıyla sürüyor. Dünya Kupası’na gidenler de tatilciler de geri döndü. Ancak Karazor’un Stuttgart’taki konumu resmi antrenman başlangıcından bu yana kesinlikle iyileşmiş değil. Tam tersine. 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezonun resmi başlangıcına yaklaşık bir hafta kala uzun zamandır olmadığı kadar büyük bir baskı altında ve bir yandan ilk 11’deki yerini, diğer yandan ise takım içindeki lider rolünü kesin olarak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

İlk 11’deki yeri için mücadele etmek zorunda olması, 29 yaşındaki oyuncu için aslında çok da yeni bir durum değil. Karazor tam bir yıl önce de benzer bir tabloyla karşı karşıyaydı; VfB, Real Madrid’den son derece umut vadeden orta saha yeteneği Chema Andres’i kadrosuna kattığında, teknik direktör Hoeneß’in 21 yaşındaki İspanyol’un özelliklerinden kaptanınınkinden daha fazla yararlanabildiği kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle Karazor, sezonun ilk üçte birlik bölümünde sık sık kulübede kaldı. Ancak Chema’nın da zaman zaman oyununda bazı güvensizlikler göstermesi ve sonuçların gelmemesi üzerine Hoeneß planını değiştirdi ve Karazor’u tartışmasız şekilde ilk 11’in değişmezlerinden Angelo Stiller’in yanına yeniden monte etti. Karazor da sezon sonuna kadar burada kaldı. Özellikle sezonun ikinci yarısında güçlü bir performans ortaya koydu ve bir sarı kart ile bir kırmızı kart cezası dışında, mümkün olan 16 maçın 13’ünde ilk 11’de sahaya çıktı. Hoeneß yalnızca iki kez ondan tamamen vazgeçti; bunlardan biri de şaşırtıcı şekilde kupa finaliydi.

Atakan Karazor, VfB Stuttgart’taki kaptanlığını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya mı?

Yine de bu yaz durum biraz farklı. VfB’de merkez orta sahada hâlâ Stiller’in yeri tartışılmaz, dolayısıyla savunmanın önündeki iki pozisyondan biri şimdiden dolmuş durumda. Alman milli oyuncunun yanındaki yer için ise Karazor ve Chema’nın yanı sıra geçen yılın iki rakibiyle birlikte TSG Hoffenheim’dan bonservissiz olarak transfer edilen Grischa Prömel yarışıyor.

Özellikle de o, Schwaben ekibinin Bavyera’daki Chiemsee’de yaptığı kampta güçlü bir izlenim bıraktı; üstelik teknik direktör Hoeneß’in mutlak arzu ettiği oyunculardan biri olarak görülüyor. Sadece sportif açıdan bakıldığında, Karazor için tablo geçen yıla kıyasla bir kez daha belirgin şekilde daha çetrefilli görünüyor; zira o dönemde “yalnızca” henüz çok az deneyimli olan Chema ile baş etmek zorundaydı.

Bir de tabii ki kaptanlık pazubandı meselesi var. Karazor, en azından 2019/20 sezonundan bu yana VfB formasını giydiği ve yıllardır süren Stuttgart yükselişinin yüzlerinden biri olduğu için, geçmişte yalnızca sportif performansıyla değil, Stuttgart için önemli bir faktördü. Hoeneß’in onda özellikle değer verdiği unsur ise sahadaki liderlik özellikleri ve takım içindeki yönlendirici kimliğiydi.

Gelecek sezon için bu rol de en azından yeniden değerlendirmeye açılmış durumda. Hoeneß, FC Everton ile oynanan hazırlık maçının kenarında yaptığı açıklamada kaptan konusunda henüz son kararını vermediğini söyledi. Özellikle forvet ve taraftarın sevgilisi Deniz Undav, VfB teknik direktörünün gözünde en üst sırada yer alıyor gibi görünüyor. Karar ise ancak DFB-Pokal’daki Hansa Rostock maçından önce verilecek: “Hazırlık maçlarında bununla ilgili henüz düşünmüyorum. Ama elbette bir noktada bu kararı vereceğiz.”

Hoeneß’e göre Karazor son iki yılda kaptan olarak bunu “çok iyi” yaptı, ancak yine de bu konuyu bir kez daha düşünmek istediklerini söyledi. Undav ise artık yakın arkadaşı olan oyuncunun durumu hakkında diplomatik konuştu: “Kaptan ben olsam bile Ata benim kaptanım olarak kalacak.”

Getty Images

Atakan Karazor’un VfB Stuttgart’ta hâlâ bir geleceği var mı?

Karazor gerçekten de Schwaben ekibinde kaptanlık pazubandını kaybederse, bu durum Stuttgart yönetiminin onu sportif açıdan artık en üst rafta görmediğine dair bir başka işaret olacaktır. Son dönemde 29 yaşındaki oyuncunun olumsuz şartlara rağmen VfB’de kalmak, mücadele etmek ve kesinlikle kaçıp gitmek istemediği söyleniyordu. Ancak Bild gazetesi şimdi, uygun bir teklif gelmesi hâlinde satışın artık ihtimal dışı olmadığını yazdı.

Bu arada Türk medyasında bu günlerde Trabzonspor’un ilgisine dair spekülasyonlar yapılıyor. Bu, Essen doğumlu oyuncunun Almanya dışındaki ilk macerası olurdu. Ancak yine de VfB, pazubandı olsun ya da olmasın, takım içinde ve özellikle Undav nezdinde son derece sevilen bir lider oyuncusunu kaybetmiş olurdu. Şüphesiz bu kaybın üç kulvardaki yoğun takvim sürecinde sportif etkileri de olurdu. Sonuçta işaretler daha önce de pek olumlu değildi ama Karazor sonunda yine de ilk 11’deki yerini korumayı başarmıştı.