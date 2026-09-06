İspanyol basın raporları, Hansi Flick'in Frenkie de Jong'a Barcelona'da birinci kaptanlık pazıbandını vermeme kararının arkasındaki yeni detayları ortaya çıkardı. Alman teknik adam, Hollandalı orta saha oyuncusunun sakatlığıyla başa çıkma biçiminden memnun değil; buna rağmen oyuncuyu takımın önemli unsurlarından biri olarak görmeye devam ediyor.

İspanyol radyosu "Cadena Ser", Flick'in Brezilyalı Raphinha'yı takımın birinci kaptanı olarak seçtiğini, Pedri'nin ikinci sırada geldiğini, Barcelona oyuncularının ise kaptanlar grubunun geri kalanı için Eric Garcia, de Jong ve Lamine Yamal'ı seçtiğini aktardı.

Bu yöntem, kulüp soyunma odasında yeni bir uygulama; zira daha önce kaptan seçimi oyuncular arasında uzlaşıyla yapılıyordu.

Flick'in Raphinha ve Pedri kararı, sahadaki kaptan kişiliğine dair vizyonuyla bağlantılı. Alman teknik adam, Brezilyalı kanat oyuncusunu kendisinin bir uzantısı ve hem teknik hem de moral açıdan etkili olabilecek bir kaptan olarak görüyor. Pedri de Alman teknik adamın güvenini kazanmış durumda; bu da takım içindeki kıdemine rağmen de Jong'u birinci kaptanlık konumundan uzaklaştırdı.

Ancak Flick'in Hollandalı oyuncuya karşı çekincesini artıran bir başka neden daha var; bu da oyuncunun Dünya Kupası sırasında yaşadığı sakatlıkla başa çıkma biçimiyle ilgili.

Barcelona, temmuz ayında de Jong'un sağ dizinin iç yan bağında yırtık olduğunu açıklamış ve oyuncuya cerrahi müdahale olmaksızın konservatif tedavi ve tıbbi takip uygulanmasına karar vermişti.

"Cadena Ser"in aktardığı anlatıma göre, Flick'in itirazı de Jong'un ameliyat olmayı reddetmesiyle değil, sakatlıkla başa çıkma ve Barcelona'ya dönüş biçimiyle ilgiliydi; zira teknik adam, maçların çoğunda oynamaya daha hazır ve daha istekli bir oyuncu istediğini düşünüyor.

Buna rağmen Flick'in tutumu, de Jong'u teknik planlarından çıkardığı anlamına gelmiyor; nitekim Alman teknik adam onu hâlâ sistemi içinde önemli bir oyuncu olarak görüyor. Ancak kaptanlığı, sahada sürekli etki yaratabileceğini düşündüğü oyunculara vermeye daha özen gösteriyor gibi görünüyor; bu da onu Raphinha ve Pedri'yi tercih etmeye yöneltti.