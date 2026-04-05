Kaptanın yokluğu Real Madrid'i mahvediyor... Hediyeleri ise rakipleri boğuyor

İspanyol "Marca" gazetesinde yer alan bir analize göre, Uruguaylı yıldız Fede Valverde'nin dün Cumartesi günü Real Madrid'in Real Mallorca karşısında oynadığı maçta kadroda yer almaması, La Liga'nın 30. haftasında yaşanan 2-1'lik yenilgide son derece belirgin bir rol oynadı.

Madridli gazetenin önde gelen gazetecisi Pablo Polo, Valverde'nin etkisinin sadece golleriyle ve ceza sahasına girme yeteneğiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sahada ve belki de saha dışında bir kaptan eksikliği çeken takıma kattığı kişilikten de kaynaklandığını belirtti.

Polo, "Real Madrid, Valverdi olmadan Mallorca'da şampiyonluk için oynuyordu, sonra olanlar oldu" diye ekledi.

Ayrıca, "Takımın savunma krizi ciddi bir hal aldı, özellikle de takımlar kazanmak istiyorsa savunmadan başlar, oysa bu takım rakiplerine savunma açısından çok fazla fırsat tanıyor" dedi.

Polo, ikinci yarıda Mallorca karşısında teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın değişikliklerinin etkisinin zayıf olması ve takımın tepkisiz kalması nedeniyle gelecekten endişe duyduğunu belirtti. Bellingham, Mastanuto ve hatta Vinícius'un oyuna girmesinin, Real Madrid'in lig şampiyonluğu için oynadığı izlenimini vermediğini vurguladı.

Buna karşılık, rapor, tek iyi haberin Militão'nun dönüşü olduğunu belirtti. Militão, sahada kaldığı süre boyunca Real Madrid'in bu sezon bir şeyler başarması için vazgeçilmez bir stoper olduğunu açıkça gösterdi. Öte yandan, işaretler "Şampiyonlar Ligi'nin Kraliyet Takımı için geriye kalan tek umut" olduğunu gösteriyor.