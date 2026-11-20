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Paulo Fonseca, kısa süre önce sezon ortasında Olympique Lyon'dan ayrılıp Sporting Portugal'a gitmeye karar verdi. Lyon'un paylaştığı görüntülerde Portekizli teknik direktörün, Lizbon'dan gelen teklifi kabul etme kararını oyuncularına açıkladığı görülüyor. Lyon kaptanı Corentin Tolisso söz aldı ve bu haberden hiç de memnun olmadığını açıkça gösterdi.

Fonseca'nın ayrılığını duyurmasından önceki günlerde Sporting'e gideceği az çok belli olmuştu. Lyon, 1 Kasım Pazar günü SCO Angers'ı 2-0 yendi ve Fonseca, Les Gones'un başında son kez saha kenarındaydı.

Tolisso, maçın son bölümünde skoru 2-0'a getirdi ve golünü Fonseca'nın kollarına atlayarak kutladı. Teknik direktör duygularına hâkim olamadı ve maçın ardından somut bir ilgi olduğunu kabul etti.

Fonseca, maçın ertesi günü ayrılık kararını oyuncularına resmen açıkladı. Oyuncularına, "Hayat sürprizlerle dolu. Bir hafta önce bana şimdi burada bu konuşmayı yapacağımızı söyleseydiniz, bunu hayal etmekte zorlanırdım" dedi.

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"Ama tıpkı size olduğu gibi teknik direktörlere de teklifler geliyor. Portekiz'deki bir kulüpten teklif aldım. Söylemeliyim ki bu, çocukluğumun kulübü. Teklifi kabul etmeye karar verdim."

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53 yaşındaki eski savunmacı sözlerini şöyle sürdürdü: "Portekiz'den çok uzaktayım. Portekiz'den ayrılalı on bir yıl oldu; çocuklarım orada, ailem orada. Bunu geri çevirmem imkânsız."

Ardından Tolisso söz aldı: "Her zaman 'Pes etmeyin, pes etmeyin' diyorsun. Ama bugün bizden vazgeçen kişi senmişsin gibi geliyor. Bu yüzden bunu kabullenmek zor. Yine de o kulübe gitmek istemeni anlayabiliyorum."

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Fonseca Lyon'dan ayrıldığında kulüp Ligue 1'de üçüncü sıradaydı. Ardından Stade Brest deplasmanında oynanan maç 2-0 kaybedildi ve kulüp şu anda beşinci sırada. Yeni teknik direktör Carlos Vicens, cumartesi günü Lille OSC karşısında ilk kez takımın başında sahaya çıkacak.

Fonseca, Sporting teknik direktörü olarak ilk maçına 7 Kasım'da çıktı ve takımı Moreirense'yi 1-0 mağlup etti. Buna rağmen üçüncü sıradaki başkent ekibi, lider FC Porto'nun hâlâ dokuz puan gerisinde. Bu durum, geçen ay Rui Borges'in görevden alınmasına yol açmıştı.