“Kaptan olmak kolay bir iş değil!” Jose Mourinho'dan Fede Valverde'ye büyük övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp kaptanı Fede Valverde'yi örnek liderliğinden dolayı övdü. Uruguaylı orta saha oyuncusunu alçakgönüllü ve profesyonel olarak nitelendiren Mourinho, Bernabeu'da kaptanlık pazubandını taşımanın getirdiği büyük sorumluluğa dikkat çekti.

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Real Madrid'de çıtayı Valverde belirliyor

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Fede Valverde, 2026-27 sezonundaki takım kaptanlığı nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho'dan büyük övgü aldı. Uruguaylı millî futbolcu, Madrid'in tüm kulvarlarda sürdürdüğü yedi maçlık galibiyet serisinde takımın başlıca liderlerinden biri olarak öne çıktı.

Mourinho, Valverde'nin gelişimine dikkat çekerek çalışma disiplini ve mütevazı tavrıyla tüm takıma örnek olduğunu belirtti.

Teknik direktör, Real Madrid gibi büyük bir kulübe kaptanlık etmenin kendine özgü bir baskı yarattığını ve çok az oyuncunun bunun üstesinden Valverde kadar rahat gelebildiğini vurguladı.

Mourinho'dan Valverde'nin mütevazılığına ve profesyonelliğine övgü

Mourinho, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere, “Birlikte çalışmaya başladığımızdan beri onun çok iyi bir insan, profesyonel, mütevazı ve takım arkadaşlarının dostu olduğunu gördüm,” dedi.

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“Herkes için iyi bir örnek.”

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Portekizli teknik direktör, “Real Madrid kaptanlığı ona, olması gerektiği gibi, bir sorumluluk duygusu kazandırdı. Real Madrid kaptanı olmak hiç kolay değil,” diye konuştu.

Takım birlikteliği yedi maçlık galibiyet serisini besliyor

Valverde'nin saha içindeki ve dışındaki liderliği, Real Madrid'in hafta ortasında Avrupa müsabakaları için Yunanistan'a yaptığı seyahatleri de içeren yorucu yolculuk takvimini yönetmesinde önemli rol oynadı.

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Mourinho, İspanya'ya gece 03.00'te dönmelerine rağmen Valverde gibi liderlerin yarattığı olumlu ortamın takımın moralini yüksek tutmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Real Madrid, yurt içi ve Avrupa müsabakalarında oyuncularının sahada geçirdiği süreyi yönetirken Uruguaylı futbolcunun orta sahadaki istikrarlı varlığı önemini koruyor.

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Kaptan Valverde, Mestalla'daki mücadelede Real Madrid'e liderlik edecek

Valverde, Valencia karşısında üç puan hedefleyen Real Madrid'e cumartesi günü Mestalla'da kaptanlık edecek.

Lig lideri Barcelona'nın gerisinde bulunan Real Madrid için Valverde'nin orta sahadaki taktiksel istikrarı kritik önem taşıyacak.

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Mourinho, oyuncular yaklaşan millî maç arasına gitmeden önce galibiyet serisini sürdürmek için kaptanına güveniyor.