“Fikir şu ki bize hemen yardımcı olabilir” demişti Ole Book geçen mayısta. Borussia Dortmund, Joane Gadou için yaklaşık 20 milyon euroyu gözden yeni çıkarmıştı; bu da Avusturya’da 59 profesyonel maçlık deneyime sahip 19 yaşındaki bir stoper için ilk bakışta hiç de az bir para değil.

Şimdi üç ay sonra tablo daha net, ilk bakışa çok sayıda yenisi eklendi. Bunun için de bolca fırsat vardı, zira Gadou antrenmanların başlangıcında da sahadaydı ve altı hazırlık maçının tamamında üçlü savunmanın sağındaki savunmacı olarak forma giydi. Bunların ikisinde 90 dakikanın, birinde ise 80 dakikanın üzerinde sahada kaldı.

Orada ondan görülenler birçok açıdan etkileyiciydi. Öncelikle Gadou’nun atletizmi ve dayanıklılığı dikkat çekiyor. Fransız oyuncu, daha genç yaşında bile gerçek bir fiziksel güç görüntüsü veriyor. Biraz abartılı ifade etmek gerekirse, Gadou sanki gerçekten savunma yapmıyor da rakiplerinin sadece yoluna çıkıyor ve onların kendisine çarpıp geri sekmesini sağlıyor izlenimi oluşabiliyor.

Getty Images

Joane Gadou savunmada ve oyun kurulumunda ikna etti

Buna ek olarak saatte yaklaşık 34 kilometrelik oldukça iyi bir hıza sahip; bu da BVB’nin oyununda başka türlü pek temsil edilmeyen bir unsur. Gadou hazırlık maçlarında birkaç koşu düellosunu kazandı. Fizik gücüyle birleşince, savunmanın temel işlerinde onu geçmek oldukça zordu.

Gadou topla da içinde ne kadar büyük bir gelişim potansiyeli olduğunu şimdiden gösterdi. Birkaç kez ustalıkla dripling yaptı, baskı altında da topa sakin kaldı ve takım arkadaşlarını hatlar arasında buluşturmak için yerden oyun kurulum pasları denedi.

Gadou’nun oyun kurulumundaki bu dikine yaklaşımı, eski kulübü Red Bull Salzburg’dan zaten iyi biliyor. Sekiz kez U19 milli takım formasını giyen oyuncu burada neredeyse yüzde 90 pas isabet oranına ulaştı, çoğu zaman maç başına 50’nin üzerinde pas attı. Dortmund’daki oyun anlayışı da aynı, bu yüzden orada da ondan benzer değerler beklenebilir.

Getty Images

Joane Gadou, BVB’de ilk 11’e başlayarak giriyor

Ancak BVB formasında da görüldüğü üzere, Gadou pas oyununda bazen fazlasını istiyor. Böyle anlarda topu kaybedip bir sonraki saha bölgesine daha yüksek riskle oynamak yerine daha basit çözüm daha iyi olurdu. Bu konuda hâlâ daha iyi bir denge bulması gerekiyor. Öte yandan teknik direktör Niko Kovac yönetiminde oyun başlangıçlarında çok sık ilhamsız kalan Borussia için, geriden bir şeyler deneyen ve çizgi kıran pasları repertuvarında barındıran bir oyuncunun Gadou olması iyi haber.

Saf güç, hız ve pas oyunundan oluşan bu karışımla Gadou daha ilk anda daha fazlası için hayal kurduruyor. İlk 11 yolu da bu günlerde onun için kolaylaşıyor, sonuçta Nico Schlotterbeck ve Emre Can gibi iki potansiyel rakibi hâlâ uzun süreli sakatlıkları nedeniyle yok. Özellikle de ikincisi, sonbaharda çapraz bağ yırtığından döndükten sonra kalıcı biçimde süre almakta zorlanabilir.

Bu nedenle şu an için üçlü savunma kendiliğinden şekilleniyor: solda Ramy Bensebaini, merkezde Waldemar Anton, sağda Gadou. Schlotterbeck döndüğünde, ideal senaryoda aslında Bensebaini’nin yerini alması gerekir; böylece güçlü sol ayağıyla oyun kurulumundaki becerilerini oradan tam anlamıyla sahaya yansıtabilir.

Getty Images

Bayern’e karşı Süper Kupa, Joane Gadou’nun ilk ciddi testi olacak

Yani önümüzdeki aylarda Gadou’nun perspektifi birçok açıdan iyi görünüyor. Performansını istikrarlı tutarsa, diğer dikkat çekici yeni transferlerin gölgesinde kalan bu genç oyuncu kısa sürede Dortmund takımının önemli bir parçasına dönüşebilir.

Gadou için ilk gerçek ciddi test ise şimdi cumartesi günü programda. Franz-Beckenbauer-Supercup’ta şampiyon Bayern Münih deplasmana geliyor. O zaman büyük olasılıkla daha sık Luis Diaz ile karşı karşıya gelecek, Harry Kane de Gadou’nun alanına zaman zaman girebilmek için yeterince dakika alacaktır.

Özellikle sağ taraftaki doğrudan eşleşmede, Gadou’nun pozisyon oyununun üstün rakiplere karşı ne kadar çabuk sınırlarına dayanacağı görülecek. Daha önce, çok çabuk kandığı ve oldukça kontrolsüz şekilde pozisyonunu terk ettiği bazı anlar yaşadı. Arkasında oluşan alan kazanımlarını da Gadou yüksek hızıyla artık kapatamadı.

IMAGO

Joane Gadou için BVB’de: “Zamanı maçlarla da kullanabilir”

“Elbette yeni bir lige ve biraz daha büyük bir kulübe gelen 19 yaşında bir oyuncu” diyerek yatıştırmıştı spor direktörü Book o dönem mayısta ve Gadou’nun şimdi kuşkusuz inişli çıkışlı geçecek bir uyum sürecine başladığını hatırlatmıştı.

Kapı şimdi onun için açık. Her iyi performansla birlikte Gadou’ndan vazgeçmek daha zor hale gelebilir. Başlangıcı şu ana kadar mükemmel geçti. Onu sadece sabır gerektiren bir meydan okuyucu olarak gördükleri düşüncesini ise Book zaten reddetmişti: “Elbette ona gerekli zamanı veriyoruz. Ama bunu, o zamanı maçlarla da kullanabileceği düşüncesiyle yapıyoruz.”

Joane Gadou: Kariyerine şimdiye kadarki genel bakış