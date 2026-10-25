Pazar öğleden sonra United, Premier Lig'de sahasında AFC Bournemouth'a 0-3 yenildi. Bu, Kırmızı Şeytanlar'ın tüm Premier Lig tarihindeki en ağır beşinci iç saha yenilgisiydi.

"Zor bir durum. Bundan sonra ne olacak? Bilmiyorum" diyen çaresiz United Teknik Direktörü Carrick, maçın ardından Telegraph'a göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu futbol kulübü için en iyisi neyse her zaman onu yapacağım. Bu şimdi de değişmeyecek. İşimi seviyorum. Sorumluluğu seviyorum. Ama bekleyip bundan sonra ne olacağını görmemiz gerekiyor." Carrick böylece son yenilginin görevden alınmasına yol açabileceğinin farkında olduğunu gösterdi.

Sekiz hafta sonunda United, ligde yalnızca 16. sırada ve ilk dörtle arasındaki bağın erken kopması tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk üç maçının ikisini kaybetti.

Bruno Fernandes, Carrick'in taktiğini kamuoyu önünde eleştirmişti

Bu nedenle Carrick'in koltuğu giderek daha fazla sallanıyor. Hafta içinde Como'daki Şampiyonlar Ligi maçında alınan 1-4'lük yenilginin ardından kaptan Bruno Fernandes de İngiliz teknik direktörün taktiğine ilişkin şüphelerini kamuoyu önünde dile getirmişti. Carrick'in buna tepkisi, Fernandes'i Bournemouth karşısında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturtmak oldu. Ancak bu da işe yaramadı.

Aksine, bu sezon şimdiye kadar hiç de korkutucu bir görüntü sergilemeyen konuk ekip, üç puanla evine döndü. Rayan, 38. dakikada Alman teknik direktör Marco Rose'un takımını öne geçirdi; kısa süre sonra Marcus Tavernier farkı ikiye çıkardı (43.). Evanilson'ın 71. dakikada skoru 3-0'a getirmesiyle maçın sonucu belli oldu.

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Bir dönem uzun süre United'da futbol oynayan (2006-2018) Carrick, ocak ayında daha önce görevden alınan Ruben Amorim'in yerine ilk etapta geçici olarak göreve gelmişti. Geçen sezonun kalan bölümünde Carrick yönetiminde işler başlangıçta çok iyi gitti. Bunun üzerine 45 yaşındaki teknik direktör kalıcı olarak göreve getirildi ve 2028'e kadar geçerli iki yıllık bir sözleşmeyle ödüllendirildi.

Manchester United: Michael Carrick'in yerine Julian Nagelsmann mı gelecek?

Ancak şimdi Carrick'in görevinden erken ayrılmak zorunda kalma ihtimali giderek artıyor. Bournemouth yenilgisinin ardından Old Trafford'da attığı tur, vedayı oldukça güçlü biçimde çağrıştırdı; taraftarlar bu sırada onu alkışladı. Taraftarların öfkesi ise soyunma odasına giderken yüksek sesli yuhalamalarla karşılanan oyunculara çok daha fazla yöneldi.

Carrick'in ayrılmak zorunda kalması hâlinde yerine geçebilecek adaylar arasında Julian Nagelsmann da gösteriliyor. 39 yaşındaki teknik direktör, yazın kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından Almanya millî takımındaki görevinin sona ermesinden bu yana bir takım çalıştırmıyor. Bu, onun Almanya dışındaki ilk görevi olacak.