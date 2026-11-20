Reklam

Paulo Fonseca kısa süre önce sezon ortasında Olympique Lyon'dan Sporting Portugal'a gitmeye karar verdi. Lyon'un paylaştığı görüntülerde Portekizli teknik direktörün, Lizbon'dan gelen teklifi kabul etme kararını oyuncularına açıkladığı görülüyor. Lyon kaptanı Corentin Tolisso söz aldı ve haberden hiç de memnun olmadığını açıkça gösterdi.

Fonseca ayrılığını duyurmadan önceki günlerde bile Sporting'e gideceği aşağı yukarı belliydi. Lyon, 1 Kasım Pazar günü SCO Angers'ı 2-0 yendi ve Fonseca, Les Gones'un başında son kez saha kenarındaydı.

Tolisso maçın son bölümünde skoru 2-0'a getirdi ve golünü Fonseca'nın kollarına atlayarak kutladı. Teknik direktör duygularına hâkim olamadı ve maçın ardından somut bir ilgi olduğunu kabul etti.

Maçın ertesi günü Fonseca ayrılığını oyunculara resmen duyurdu. "Hayat sürprizlerle dolu" diyerek takımına seslenen Fonseca, "Bir hafta önce bana şu anda burada bu konuşmayı yapacağımızı söyleseydiniz, bunu hayal etmek zor olurdu" dedi.

Reklam Reklam

"Ama size olduğu gibi teknik direktörlere de teklifler geliyor. Portekiz'deki bir kulüpten teklif aldım. Söylemeliyim ki çocukluğumun kulübü. Teklifi kabul etmeye karar verdim."

Related Topics

53 yaşındaki eski savunmacı sözlerini şöyle sürdürdü: "Portekiz'den çok uzaktayım. Portekiz'den ayrılalı on bir yıl oldu; çocuklarım orada, ailem orada. Bunu reddetmem benim için imkânsız."

Ardından Tolisso söz aldı: "Hep 'Vazgeçmeyin, vazgeçmeyin' diyorsun. Ama bugün bizden vazgeçen senmişsin gibi geliyor, bu yüzden kabullenmek zor. Yine de o kulübe gitmek istemeni anlayabiliyorum."

Reklam

Fonseca Lyon'dan ayrıldığında kulüp Ligue 1'de üçüncü sıradaydı. Sonraki maçta Stade Brest deplasmanında 2-0 yenilince beşinci sıraya geriledi. Yeni teknik direktör Carlos Vicens, cumartesi günü Lille OSC karşısında ilk kez saha kenarında olacak.

Fonseca, Sporting teknik direktörü olarak ilk maçına 7 Kasım'da çıktı ve takımı Moreirense'yi 1-0 yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. Buna rağmen üçüncü sıradaki başkent ekibi, lider FC Porto'nun hâlâ dokuz puan gerisinde. Bu fark, geçen ay Rui Borges'in görevden alınmasına yol açmıştı.