Zamalek taraftarları, takımın CAF Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselmesine rağmen takım kaptanı Ahmed Fettuh'a yönelik saldırılarını sürdürdü.

Zamalek, bugün cumartesi günü 32 takımlı turun rövanşında Rwanda Ordusu takımını tek golle mağlup ederek Afrika kupasının gruplarına yükseldi; ilk maçı da aynı sonuçla kazanmanın avantajını kullandı.

Maçın bitiminin ardından Kahire Uluslararası Stadı'nda bulunan Zamalek taraftarları Ahmed Fettuh'a yönelik hakaret içeren tezahüratlar yaptı; sol bek ise öfke dolu anlar yaşadı.

Bu, Zamalek taraftarlarının milli sol beke art arda ikinci kez saldırısı oldu; bu durum, bu tekrarlanan saldırının ardındaki net sebepler açıklanmadan, geçen hafta Mısır Ligi'nde Petrol Asyut karşısında oynanan maçta da yaşanmıştı.

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Zamalek'in, tam 3 yıllık bir aradan sonra CAF Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldiğini hatırlatalım; bu süre zarfında CAF Konfederasyon Kupası'nda mücadele etmiş, bir kez şampiyonluğa, bir kez de ikinciliğe ulaşmıştı.

Öte yandan Zamalek, Mısır Ligi puan tablosunda 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor; zirvedeki Pyramids'in 5 puan gerisinde, ikinci sıradaki Ahli'nin ise yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor.