AC Milan, ABD millî takım oyuncusu Christian Pulisic'in kendisini 2031'e kadar kulüpte tutacak yeni ve uzun süreli bir sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Etkileyici performansıyla takımın kilit isimlerinden biri hâline gelen kanat oyuncusu, bunun karşılığını fazlasıyla aldı.

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Pulisic geleceğini Milan'a bağladı

Pulisic, Milan'la uzun vadeli yeni bir sözleşmeye resmen imza attı. Amerikalı hücum oyuncusu, kendisini 2031 yazına kadar İtalyan kulübüne bağlayacak sözleşmeyi imzaladı.

Bu önemli anlaşmayla kulüp, hücumdaki en etkili oyuncularından birinin uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Sözleşmenin uzatılması, geleceğe dönük güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen kulüp ve taraftarları kadar oyuncu için de büyük bir gelişme. Kariyerinin en verimli yıllarını Milan'da geçirmeyi taahhüt eden Pulisic, bir sonraki adımına ilişkin olası spekülasyonlara son verdi. Öngörülebilir gelecekte de ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor.

Etkileyici teknik becerisi ödüllendirildi

Pulisic, Temmuz 2023'te San Siro'ya transfer olduğundan beri beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi. Yeni ortamına uyum sağlamakta hiç zorlanmadı ve kısa sürede hücumun kilit isimlerinden biri oldu.

Kulüp, yıldız kanat oyuncusuyla sözleşme uzatıldığını duyururken ondan övgüyle söz etti. Başarısının ardındaki başlıca etkenler olarak «teknik becerisi, karakteri, istikrarı ve sarsılmaz çalışma disiplini» gösterildi.

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Ortak hedefler doğrultusunda ilerleme

Pulisic'in etkisi, istatistiklerine de açıkça yansıyor. Kulüp formasıyla çıktığı 141 maçta 44 gol atan oyuncu, hücumun son bölgesindeki önemli bir tehdit olduğunu kanıtladı. Milan, yeni sözleşmenin «son yıllarda birlikte kaydedilen ilerlemeyi daha ileri taşıma yönündeki ortak kararlılığı» yansıttığını açıkladı.

Kulüp yönetimi, bu kalitede bir oyuncuyu kadroda tuttuğu için memnun. Kulübün resmî açıklamasında ayrıca «gelişmeye devam etme, yeni başarılara ulaşma ve kulüp tarihinde unutulmaz yeni sayfalar yazma» yönündeki güçlü ortak hedef vurgulandı.

Gelecekte takımın başarısına odaklanıyor

Kulüpteki geleceği netleşen Pulisic, artık tüm dikkatini sahaya verebilir. Önümüzdeki sezonlarda kanat oyuncusunun hücuma öncülük etmesi ve takımı ileri taşıması beklenecek. Milan'ın sıradaki maçı, cumartesi günü Serie A'da Inter'e karşı oynayacağı Milano derbisi olacak.