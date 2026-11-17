Mikel Arteta için yıldız bir kanat oyuncusu transferi hâlâ öncelik taşıyor. Arsenal, Vinicius Junior'a yönelik ilgisi konusunda sürpriz bir dönüş yapabilir. Brezilyalı oyuncu kısa süre önce Real Madrid ile geleceğine ilişkin taahhütte bulunmuş olsa da Kuzey Londra ekibi ileride bir anlaşma yapma ihtimalinden tamamen vazgeçmiş değil.

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Arsenal, ileride bir transfer ihtimalini göz ardı etmiyor

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Arsenal yönetimi, hücum seçeneklerini güçlendirmek için geçen yaz transfer döneminde oldukça aktifti. Kulübün öncelikli hedefi ise Real Madrid'in yıldız oyuncusuydu. O dönemde anlaşma sağlanamayınca kadronun kanatlarında bir boşluk oluştu ancak kulübün oyuncuya duyduğu ilgi azalmadı.

Gazeteci David Ornstein, The Athletic FC podcast'inde Bernabeu'dan kışın ayrılmasının söz konusu olmadığını, ancak İspanya'daki mevcut durum sezon sonuna kadar değişirse önemli görüşmeler yapılabileceğini belirtti.

Mali ve taktik koşulların uygun olması hâlinde olası bir transfer için kapının tamamen kapanmadığı düşüncesi güçleniyor. Arsenal'in oyuncuya uzun süredir ilgi duyması, Jose Mourinho yönetimindeki rolünün nasıl şekilleneceğini izleyerek beklemeye hazır olduğunu gösteriyor.

Yeni sözleşme kısa vadede engel oluşturuyor

Hemen harekete geçilmesinin önündeki başlıca engel, kanat oyuncusunun kısa süre önce İspanya'nın başkentinde yeni bir sözleşme imzalaması. Real Madrid, kupa mücadelesinin ortasında yıldız oyuncusunun ayrılmasına izin vermek istemediğinden bu sözleşme Arsenal'in sezon ortasında transfer yapma umutlarını fiilen sona erdirdi.

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Ornstein, yakın tarihli bir soru-cevap oturumunda kısa vadede bir ayrılığın gündemde olduğuna dair şu anda hiçbir işaret bulunmadığını belirtti. Bu gelişme, Arsenal'i transfer için tek gerçekçi dönem olarak yazı beklemeye yöneltti. Ornstein mevcut durumu değerlendirirken "Bunun kışın gerçekleşeceğini kesinlikle düşünmüyorum çünkü Vinicius Jr yeni bir sözleşme imzaladı. Bu da doğal olarak Arsenal'in transfer girişimini sona erdirdi" dedi.

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Bu yaklaşım, oyuncuyla kulübü arasında ciddi bir anlaşmazlık olmadıkça üst düzey futbolcuların ocak transfer döneminde nadiren takım değiştirdiği piyasa gerçeğini yansıtıyor. Brezilyalı oyuncu uzun vadeli planlarında yer almaya devam etse de Kuzey Londra ekibi şimdilik elindeki imkânlarla şampiyonluk mücadelesine odaklanmak zorunda.

2027 için mali ve taktik değerlendirmeler

Arsenal, 2027 yazını düşünürken transferin yüksek maliyetini taktik ihtiyaçlarıyla karşılaştırmak zorunda kalacak. Yakın zamanda üst düzey bir kanat oyuncusu transfer edemediği için bu ihtiyaç sürüyor ve kulüp, öncelikli hedefi için yeniden harekete geçmenin en mantıklı adım olduğuna karar verebilir.

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Ancak Premier League ve Avrupa futbolundaki koşullar hızla değişebilir. Arsenal de ilk transfer girişiminden bu yana yaşananları hesaba katmak zorunda. Ornstein, böylesine ses getirecek bir transfer ihtimalinin henüz spekülasyondan ibaret olduğunu vurgulayarak "Şu anda Arsenal'in Vinicius Jr için yeniden harekete geçeceğine dair hiçbir bilgim olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu mevki hâlâ güçlendirmek istedikleri bir alan olduğu için insanlar onun adını gündeme getirebilir" diye ekledi.